Vader (63) en zoon (27): ‘We wisten niet dat hennepkwekerij in zeecontainer zo groot was’

Een 63-jarige man uit De Kiel en zijn 27-jarige zoon wisten naar eigen zeggen niet dat de hennepteelt in een ondergrondse zeecontainer op hun boerenerf zo fors was. Ze wisten dat er hennep werd geteeld, maar alles ging langs hen heen, zeiden de beide mannen tegen de rechters.

De professioneel opgezette kwekerij met ruim 1500 planten werd in september 2017 bij toeval ontdekt. De politie kreeg een tip binnen dat op dat erf gestolen spullen lagen. Ook hadden de tipgevers gezien dat er een zeecontainer werd ingegraven. De agenten namen een kijkje en roken een sterke wietgeur. Ook hoorden zij gebrom van ventilatoren.

Vervolging

De agenten stuitten op een luik en ontdekte de ondergrondse hennepkwekerij. De zoon en zijn ouders werden gehoord en het Openbaar Ministerie (OM) besloot alleen vader en zoon voor hun betrokkenheid te vervolgen. Het onderzoek lag stil en pas een jaar later werden nog eens vijf verdachten aangehouden.

De zoon erkende dat hij alleen het gat had gegraven voor de zeecontainer. Volgens de officier van justitie was de rol van de man groter. Een 44-jarige medeverdachte uit Emmer-Compascuum verklaarde dat hij in opdracht van de 27-jarige bewoner samen met hem hennep knipte. De zoon zou ook tonnen met daarin hennep hebben weggebracht. De officier eiste een celstraf van vijf maanden tegen de 27-jarige verdachte.

Geen oogst, geen geld

De 63-jarige bewoner bekende dat hij huur ontving voor de schuur waaronder de container was gegraven. Hij kreeg 5000 euro per maand aan huur. In werkelijkheid kreeg hij niets, zei hij tegen de rechters. ,,Er was flink geïnvesteerd en de oogsten mislukten steeds, er was geen geld", zei hij. Hij zit in een rolstoel en kon daardoor niet de kwekerij binnen komen.

De officier eiste tegen de vader een werkstraf van 200 uur, omdat hij anderen de gelegenheid verschafte tot het telen van hennep. De kwekerij heeft ruim twee jaar gedraaid en heeft de man 20.000 euro aan illegaal huurgeld opgestreken. Dit geld moet hij terugbetalen, eiste de officier.

Andere verdachten

Vorige week eiste het OM tegen de medeverdachten uit Emmer-Compascuum (44 en 45), Emmen (47) en 36-jarige man uit Den Haag tot negen maanden cel. De officier vroeg de rechtbank een 27-jarige man uit Oosterwolde vrij te spreken van medeplichtigheid.

De Fries stond terecht voor het aftimmeren van de kweekruimte. De man heeft delen van de schuur gerepareerd. Er is volgens de aanklager te weinig bewijs dat de man ook in de ruimte is geweest waar hennep werd gekweekt.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

