Kamp Westerbork houdt zure nasmaak over aan openingsdag

De foto die van dat moment gemaakt werd, werd door het Herinneringscentrum gedeeld op Facebook, met de mededeling dat ze dankbaar zijn dat de mensen weer welkom zijn. Dat was tegen het zere been van veel mensen die reageerden onder het bericht. Op de foto stonden lachende mensen.

Het verwijderde bericht (Rechten: Herinneringscentrum Kamp Westerbork)

"Meer dan schandalig en respectloos", laat iemand weten. "Deze mensen menen de eerste bezoeker van een pretpark te zijn", gaat ze verder. Een ander is totaal verbijsterd door het bericht. "Een jolige foto doet geen recht aan een locatie waar mensen werden gedeporteerd." Die reacties krijgen bijval door velen.

Een eerste excuses van het Herinneringscentrum mocht niet baten en daarop is besloten om het hele bericht te verwijderen. Inmiddels staat er een excuses van directeur Gerdien Verschoor op Facebook. "Als directeur wilde ik die dankbaarheid gisteren tot uiting brengen door onze eerste bezoekers met een mooi boeket te verwelkomen. Van dat moment hebben we een foto gemaakt en die foto hebben we op de sociale media geplaatst."

Spijt

Ook geeft Verschoor aan spijt te hebben van het bericht. "Dat ons bericht mensen zou kwetsen en verbijsteren, hebben we ons niet gerealiseerd."

Volgens woordvoerder Tineke Oldengarm is ook in overleg met de familie die op de foto stond besloten om het bericht te verwijderen. "Wij hebben echt niemand willen kwetsen. Dit is nooit onze bedoeling geweest."

Excuses Kamp Westerbork