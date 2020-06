Politieonderzoek naar cafébrand Coevorden begint morgen

"In het pand is asbest aanwezig, daarom moeten eerst voorzorgsmaatregelen worden genomen", laat politiewoordvoerder José van Gijssel weten. "Op dit moment weten we dus nog niet of er sprake is van brandstichting of dat er sprake was van een noodlottig ongeval. Dat moet het onderzoek uitwijzen. Mocht er iemand zijn die beelden heeft van vlak vóór de brand uitbrak, dan mag diegene zich bij ons melden."

Prioriteit bij identificatie

Bij de brand kwam iemand om het leven, naar alle waarschijnlijkheid de kroegbaas van 't Geveltje. Van Gijssel zegt dat de prioriteit ligt bij het vaststellen van de identiteit van de overleden persoon. "Na een brand is het moeilijk om slachtoffers te identificeren. Specialisten doen nu onderzoek."

De politie verwacht in de loop van de week meer bekend te kunnen maken over zowel de identiteit van het slachtoffer als over de oorzaak van de brand.

De brand

In de nacht van zondag op maandag brak rond een uur of drie brand uit boven 't Geveltje aan de Friesestraat in Coevorden. Al snel werd duidelijk dat er een persoon werd vermist. Het lichaam van het slachtoffer werd na het blussen van de brand in het pand aangetroffen.

Gisteren, op Tweede Pinksterdag, bleef de Coevorder horeca uit respect voor de overledene dicht. Vandaag proberen ze het 'gewone' leven weer op te pakken en gingen de deuren weer open.