Orchideeënkwekerij Erica fleurt weer op: geen bedrijfsstop, maar doorstart

Einde oefening. Over en klaar. Vorig jaar zomer zag orchideeënkweker Martijn van Geel geen enkel andere uitweg dan stoppen met zijn bedrijf. De torenhoge gasprijzen dwongen hem om het over een andere boeg te gooien. De glastuinder zag de prijzen stijgen van gemiddeld 20 cent per kuub tot 2,80. En dat was de nekslag. Voor Van Geel reden om na 45 jaar op zoek te gaan naar andere teelt. Inmiddels is hij op dat besluit teruggekomen.

"Kort na ons besluit zagen we dat een stuk of tien andere orchideeënkwekers de handdoek in de ring gooiden", aldus eigenaar Martijn van Geel. "Met als gevolg dat de prijzen omhoog gingen." Vervolgens daalden de gasprijzen, waardoor de markt zich opeens in een hele andere situatie bevond. "Alles werd weer wat betaalbaarder. Waarop we besloten om half door te gaan." Daarmee bedoelt Van Geel dat hij doorgaat met de kleurige bloemen, maar de jaarlijkse productie met bijna de helft terugbrengt: van 2,8 miljoen naar 1,8 miljoen bloemen.

Warme 'oogst'

Het Ericase bedrijf heeft fors geïnvesteerd in verduurzaming van een deel van de kassen. Er is onder meer nieuwe ledverlichting aangebracht, die het energieverbruik met de helft terugbrengt, leg Van Geel uit. "Het door de leds opgewarmde water stroomt vervolgens door onze oude koelblokken en wordt via slurven onder onze tafels geblazen." Dankzij deze 'oogst' worden de kassen weer verwarmd.

Bromelia's

Om warmteverlies zoveel mogelijk te beperken, hangt Van Geel isolerende doeken op. "Probleem is wel dat er dan veel vocht ontstaat." Maar ook daar is een oplossing voor gevonden: speciale machines die de lucht droger maken en als bonus ook nog een beetje warmte afgeven.

Degelijke innovaties kan Van Geel niet toepassen binnen zijn hele bedrijf. "Vooral bij onze oude kassen gaat dat moeilijk. Daarom zijn we van plan om voor deze delen een nieuwe invulling te geven. In een leeggekomen stuk worden vanaf januari bromelia's gekweekt. "Beging volgend jaar starten we met oppotten, de eerste bloemen zullen in 2025 klaar zijn." Van Geel verwacht vanaf 2026 een productie van bijna een kwart miljoen planten te draaien.

Feeling

Het andere restant, zo'n 3000 vierkante meter, wordt een testcentrum. "Na onze aankondiging om te stoppen, kregen wij links en rechts suggesties voor andere teelsoorten. Maar met velen waren we niet bekend. Daar willen we eerst wat feeling mee krijgen. Vandaar dat we een deel van de kas inrichten als testcentrum, zodat we daar handen en voeten aan kunnen geven."