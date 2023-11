Waarom het donderdag dondert en op zondag de zon schijnt

Sta jij weleens stil bij welke dag van de week het is? Waarschijnlijk elke dag, maar weet je ook waarom we de dagen van de week noemen zoals we ze noemen?

Zoek het uit! kreeg een vraag binnen over waarom we donderdag eigenlijk donderdag noemen. Wij pakten de agenda erbij en zagen dat er tijd genoeg was om eens uit te zoeken hoe dat zit voor alle dagen van de week. In het algemeen valt daarover te zeggen dat wij vandaag de dag de namen voor de dagen van de week geleend hebben van de Germanen en de Romeinen.

De Romeinen hebben lange tijd een kalender met acht weekdagen gebruikt, maar toen in de eerste eeuw voor Christus de Juliaanse kalender werd ingevoerd, moesten ze het met zeven dagen doen. Dat systeem had Rome overgenomen van Babylonië, maar omdat die zeven dagen nog wel een naam moesten hebben, gingen ze kijken naar de planeten en goden.

Vanaf grofweg de vijfde eeuw na Christus begonnen steeds meer Germanen zich in West-Europa te vestigen. Al snel kregen de Germaanse talen de overhand boven het Latijn. De Germaanse goden kregen ook een dag van de week naar zich vernoemd. De Nederlandse weekdagen zijn sindsdien een combinatie van Romeinse en Germaanse namen.

Maandag

Laten we bij het begin beginnen, want voor de meeste mensen is maandag het begin van de week. Het lijkt nogal voor de hand liggend, maan-dag. In het Latijn dies lunae. Maar waarom eigenlijk? De Romeinen hebben van de Grieken afgekeken en besloten om de dagen te vernoemen naar hemellichamen. Vandaar de maan. Maar ook de zon en vijf planeten komen langs. De planeten werden vervolgens weer vernoemd naar goden. In het geval van maandag is de dag vernoemd naar het hemellichaam de maan, maar ook naar maangodin.

Dinsdag

Op dinsdag komen we al bij de Germanen langs. Want de Germanen hebben vier van die Romeinse godennamen genomen en omgezet naar hun eigen goden. Dinsdag is dan ook vernoemd naar de Germaanse god Thingsus, de god van de volksvergadering. Hij wordt ook wel Thyr genoemd. Een andere mogelijkheid is een verband met ding in de betekenis 'vastgestelde tijd voor de rechtszitting'. Mogelijk werd er in vroegere tijden op dinsdag rechtgesproken. In het Latijn heette de dinsdag dies Martis: de dag van Mars, de oorlogsgod.

Woensdag

De woensdag is vernoemd naar Wodan, de Germaanse oppergod. Hij wordt ook in de Noordse mythologie ook wel Odin genoemd. Odin is de god van kennis, wijsheid, strijd, oorlog, het hiernamaals, magie, geneeskunst en het runenschrift. Bij de Romeinen was woensdag de dies Mercurii: de dag van Mercurius, de god van de handel en winst. In het Frans wordt de woensdag nog altijd mercredi genoemd.

Donderdag

Dan de donderdag. Onweer! Donder! Bliksem! Donderdag is vernoemd naar de Germaanse god Donar. Onder strip- en actiefilmliefhebbers ook wel bekend onder de naam Thor, de god van de donder. Donar werd vereenzelvigd met de Romeinse god van het onweer, Jupiter. Vandaar ook dat de dies Lovis ('de dag van Jupiter') door de Germanen naar Donar werd vernoemd.

In de Noordse en Germaanse mythologie is Donar, of Thor, dus de dondergod. Hij was de zoon van Wodan (of Odin), de oppergod. Als kind was het al een lastig mannetje, dus zijn vader schakelde twee bliksemgeesten in om te helpen bij de opvoeding. En daarmee is het gedonder begonnen.

Thor groeide uit tot een boom van een vent. Zijn hobby was het doodslaan van reuzen, vandaar dat we die nu niet meer zien. Hij reed door de lucht in zijn wagen getrokken door twee geiten en maakte gebruik van de beroemde hamer Mjölnir. Deze hamer was gesmeed door dwergen en kende bijzondere eigenschappen. Als hij die hamer weggooide, bliksemde het en keerde de hamer vanzelf terug. De hamer is het symbool van brengen van orde.

Vrijdag

Met de vrijdag komen we aan bij de tweede godin in het rijtje. We hebben het over Freya, de Germaanse godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de wellust. Romeinse tegenhanger van Freya was Venus, en de Romeinen noemden de vrijdag dan ook dies Veneris.

Freya was mooi en machtig. Ze was tegelijk ook een vechtersbaas. Van tijd tot tijd streed ze mee in een of andere veldslag. Als het erop aankwam, wierp ze zich met evenveel vuur in de strijd als een Walkure. Dat is ook de reden dat Freya soms wordt beschouwd als de aanvoerster van de Walkuren (strijdgodinnen uit de Noordse mythologie). Freya was volgens de Germanen de mooiste van alle goden en godinnen, en dit komt in veel verhalen terug.

Zaterdag

Eindelijk is het weekend! Zaterdag is afgeleid van het Romeinse dies Saturni, oftewel de dag van Saturnus. 'Zater' is een verbastering van Saturnus. Saturnus was de Romeinse god van tijd, rijkdom en landbouw en het uitgezaaide graan.

Zijn Latijnse naam werd in de oudheid verklaard vanuit het woord satus (gezaaid). De planeet Saturnus is naar de god vernoemd, en later dus ook die ene fijne dag van de week.

Zondag

Zondag laat zich, net als de maandag, het gemakkelijkst raden. Het is een vertaling van het Latijnse dies Solis, oftewel de dag van de zon.

In het jaar 321 riep de Romeinse Keizer Constantijn de Grote de dag van de zon uit tot officiële rustdag in het West-Romeinse Rijk. Zondag is genoemd naar deze dag, die in de Romeinse tijd aan de zon en naar de Godin Sól of Sunna was gewijd.

In het overgrote deel van de christelijke wereld wordt deze dag gevierd als de 'dag van de Heer'. In het Latijn: dies Domenicus, wat terug te zien is in het Franse dimanche en het Italiaanse domenica.

Zoek het uit!