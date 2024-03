Zorgen bij recreanten De Warme Bossen over verdwijnen standplaatsen

Een groep recreanten van camping De Warme Bossen in Schoonloo is boos op de nieuwe eigenaar. De camping is in april overgenomen door recreatiebedrijf Hofparken en er is geen plek meer voor de huidige standplaatshouders. Maar welke rechten hebben ze?

Al 13 jaar staan Gerrit Mekkelholt (83) en zijn vrouw Gre (80) op De Warme Bossen. De camping in het groen, weg van hun stadswoning aan een drukke straat, bevalt ze erg goed. "Een mooi plekkie waar we tot rust kunnen komen", zo omschrijft Gerrit het.

Drentse familiecamping

De camping ligt middenin het boerenlandschap, op vijf minuten rijden van de dorpskern van Schoonloo. Het terrein is omringd door bomen, die de grens vormen met het naastgelegen vakantiepark Boerhaarsveld en de akkers en weilanden.

De Warme Bossen is een typische Drentse familiecamping, met plaatsen voor tenten, vouwwagens en caravans. Ook staan er blokhutten, is er een groot sportveld en kunnen toeristen terecht in een groepsaccommodatie.

Verkocht en uitbreiden

Het echtpaar neemt een jaarplaats, zodat ze op ieder moment even naar de camping kunnen. Om het nog wat aangenamer te maken, gaat Gerrit aan de slag met een aanbouw. "Dat kostte me al met al rond de zestienduizend euro. Maar dan heb je ook wat moois."

Dan valt er in juni 2022 een brief op de mat van Hofparken. De camping is verkocht en krijgt per 1 april 2023 een andere eigenaar: Hofparken. Dit bedrijf uit Amsterdam heeft sinds de oprichting in 2019 op meerdere plekken in Nederland traditionele campings gekocht en bouwt ze om tot luxe vakantieparken.

Investeerders kunnen er voor veel geld een vakantiewoning kopen, bedoeld voor de verhuur. Dat is ook het plan voor De Warme Bossen. In totaal komen er 150 chalets, verspreid over het huidige campingterrein en een aangrenzend stuk landbouwgrond. Voor de huidige recreanten is geen plek meer. Vóór 1 april 2025 moeten de huidige standplaatsen leeg zijn.

'Duizenden euro's kwijt'

De groep recreanten begrijpt niet waarom de vorige eigenaar hen niet eerder op de hoogte heeft gebracht van een mogelijke verkoop. "Ik was net bezig met het vervangen van het dak van onze vakantiewoning", vertelt recreant Lydia Vondeling, die samen met haar man een jaarplek heeft. "De reparatie loopt in de duizenden euro's. Hadden we eerder geweten dat er een overname zou plaatsvinden, dan hadden we dat geld bewaard."

Gerrit Mekkelholt hoopt dat de nieuwe eigenaar een vergoeding betaalt voor het afbreken van de aanbouw. "Daar heb ik zelf jongens voor ingehuurd, zelf kan ik het immers niet meer", vertelt de hoogbejaarde Mekkelholt. "Volgens mij heb ik daar ook recht op."

RECRON-regels

Hij houdt zich vast aan de voorwaarden van brancheorganisatie RECRON, die de belangen van Nederlandse recreatiebedrijven behartigt. Aangesloten bedrijven dienen zich wel te houden aan de regels die RECRON heeft opgesteld.

Recreanten met een vaste staanplaats op een bij RECRON aangesloten camping kunnen niet zonder consequenties worden weggestuurd door de eigenaar. De ondernemer moet eerst kijken of zij een andere plek kunnen krijgen op het terrein, mits hun stacaravan qua staat en leeftijd nog bij het terrein past.

Lukt dat niet en moet de caravan naar een andere camping, dan hebben recreanten recht op een verplaatsvergoeding van tussen de 1.500 en 2.300 euro. Als dat ook niet kan, moet de campingeigenaar het ontruimen en afvoeren van de woonwagen betalen. Het geld dat recreanten hebben geïnvesteerd in hun woonwagen, zoals aanbouwen, zijn ze kwijt.

Radiostilte

Op de website van De Warme Bossen valt te lezen dat de voorwaarden van RECRON op de camping gelden, maar de recreanten hebben tot nu toe niets gehoord over een eventuele vergoeding voor een verhuizing.