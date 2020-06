VVD Meppel wil Robin van Ulzen (26) als nieuwe wethouder

Als het aan de VVD in Meppel ligt, wordt raadslid Robin van Ulzen de nieuwe wethouder in de gemeente. Hij moet vertrekkend partijgenoot Roelof Pieter Koning opvolgen.

"Een enorme eer", noemt Van Ulzen de voordracht door zijn partij. "Tegelijkertijd ben ik mij bewust van de uitdaging die mij staat te wachten", zegt de 26-jarige inwoner van Meppel. Van Ulzen groeide op in Meppel, haalde zijn havo-diploma aan Stad&Esch en studeerde vervolgens aan de Hanzehogeschool en de RUG in Groningen. Hij werkt als verkoopadviseur bij T-Mobile.

Opvolger Koning

Sinds 2016 zit hij voor de VVD in de gemeenteraad in Meppel, destijds volgde hij Jan Kist op. Nu is hij dus de beoogd opvolger in het college van burgemeester en wethouders van Roelof Pieter Koning, die afgelopen donderdag zijn vertrek bekendmaakte.

Na zes jaar wethouderschap gaat hij aan de slag als districtshoofd voor Drenthe en Groningen bij Rijkswaterstaat. "Wij hoorden het ook pas een paar uur voor de vergadering", zegt fractievoorzitter Frank Perquin over het vertrek van Koning. "We hoorden wel eens dat er 'misschien, mogelijk, wel eens' een verandering aan kon komen, maar concreet wisten we het niet. We zijn blij dat we zo snel een goede kandidaat in de eigen gelederen hebben gevonden die de dossiers al goed kent."

Als de gemeenteraad op 25 juni akkoord gaan, kan Van Ulzen geïnstalleerd worden als jongste wethouder in Drenthe. "Dat is leuk, maar het gaat ons er om dat hij persoonlijke kwaliteiten heeft die hem geschikt maken", zegt Perquin. "Het is nu aan hem om de college-kant van de dossiers eigen te maken. Hij zal zijn zomervakantie wel anders moeten gaan invullen, denk ik."

