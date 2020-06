Rechtbank verlengt tbs-periode voor vrouw die echtgenoot wurgde

O. kreeg in juni 2016 door het gerechtshof voor doodslag en een poging tot doodslag vijf jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd. De vrouw hoefde niet gedwongen te worden opgenomen. Het drama speelde zich af in een woning in de wijk Bargeres in Emmen. O. schreef na haar daad een afscheidsbrief en stapte, met alcohol op, in haar auto en reed in Duitsland bij Löningen tegen een boom.

De vrouw wordt in een GGZ-instelling in Assen behandeld. Ze maakt volgens haar begeleiding vorderingen. Ze woont inmiddels in een appartement op het terrein van de kliniek. De bedoeling is dat ze buiten de kliniek onder begeleiding gaat wonen en langzaamaan zelfstandig gaat wonen. Maar zover is het nog niet. Ze heeft nog een langere tijd hulp nodig. Om die reden verlengde de rechter de tbs-maatregel.