Stop Afvalwater Schoonebeek wil niet meepraten over aardoliegeld voor Schoonebeek

Waarom is er zoveel afvalwater van de oliewinning?

Het water dat mee naar boven komt tijdens de oliewinning stopt de NAM voor het allergrootste deel als stoom in de bodem om de aardolie naar boven te kunnen halen. Zonder dat water komt de olie niet naar boven.

De NAM stopte in 1996 met de oliewinning in Schoonebeek. Vanaf 1943 werd er olie gewonnen met jaknikkers: zo'n 250 miljoen vaten. Omdat het steeds lastiger werd de taaie, dikke, stroperige olie uit de grond te halen, werd de winning uiteindelijk in 1996 gestaakt. Alle jaknikkers, pijpleidingen en boorlocaties werden opgeruimd.

In 2004 keek de NAM toch weer naar het hervatten van de oliewinning met moderne pompen en water. Door water te verhitten tot stoom van 300 graden en dat in het olieveld te injecteren wordt de taaie olie minder stroperig. Hierdoor is de aardolie met moderne pompen beter naar boven te halen. De 8.000 kubieke meter ultraschoon water die per dag nodig is, wordt gemaakt in een speciale puurwaterfabriek.

Als het water met de olie weer naar boven komt, is het inmiddels heel erg zout. Dat zout komt mee uit de diepe bodem. En in het water zitten chemische en gevaarlijke stoffen. Voor een deel zijn dat stoffen die in die diepe ondergrond zitten en ook mee naar boven komen. Stoffen die je boven de grond ook niet wil hebben. Voor een ander deel zijn dat chemische mijnbouwhulpstoffen die de NAM toevoegt tijdens de oliewinning om ervoor te zorgen dat winpunten, pijpleidingen en installaties zo min mogelijk worden aangetast.

Eenmaal weer boven de grond worden water en olie gescheiden. Het vervuilde water wordt sinds de herstart van de oliewinning in 2011 in lege gasvelden in Twente gepompt. Daar kwam in Twente uiteindelijk veel verzet tegen, waardoor de NAM de keuze maakte het water zo dicht mogelijk bij de aardoliewinning in lege gasvelden te stoppen. In beeld waren lege gasvelden in onder meer Oosterhesselen, Dalen en Schoonebeek. Daarvan bleef alleen Schoonebeek over.