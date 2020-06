Cel en behandeling voor terroriserende stalker uit Assen

Een 59-jarige man uit Assen is voor het bedreigen en belagen van zijn ex-schoonouders, een medewerkster van de sportschool en het beledigen van de bewoners van een flat in de wijk Marsdijk veroordeeld tot een celstraf van vijftig dagen. Daarnaast is hem een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd. De man hoeft niet meer naar de gevangenis, de vijftig dagen zijn in voorarrest uitgezeten.

De man hing in de periode van december 2018 tot april 2019 posters op in de centrale hal van de flat waar hij toen zelf ook woonde. Het waren posters van Hitler, de NSB, maar ook van de veroordeelde Noorse massamoordenaar Anders Breivik. Ook dreigde hij een flatbewoner te mishandelen en dat hij de flat in brand zou steken.

Geroyeerd

De man stalkte ook een sportschoolmedewerkster. Hij sportte in die school, maar sloeg weldra het sporten over en ging direct door naar de bar. Hij viel haar lastig en ging daarmee verder via sociale media. De man werd geroyeerd als lid van de sportschool. Ook viel hij zijn ex-schoonfamilie lastig nadat hij op internet een overlijdensadvertentie van zijn ex-vriendin tegenkwam.

De man kampt met psychische stoornissen. Hij moet in de proeftijd een behandeling ondergaan in een ggz-kliniek. Ook mag hij in die periode geen contact opnemen met de slachtoffers en is hem een locatieverbod opgelegd.