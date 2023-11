Oud-fysiotherapeut Bennie Z. veroordeeld tot 3,5 jaar voor seksueel misbruik cliënten

Voor 11 aanrandingen en twee verkrachtingen van vrouwen in zijn praktijk in Klazienaveen, is de 55-jarige oud-fysiotherapeut Bennie Z. uit Emmer-Compascuum veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Daarvan is zes maanden voorwaardelijk.

Onzedelijk betast

'Berekenend te werk'

Z. stond in zijn omgeving bekend als een bekwaam fysiotherapeut. De vrouwen werden door hun huisarts verwezen of kwamen via via bij Z. terecht. Ze hadden het volste vertrouwen in de hulpverlener. De man ging berekenend te werk en heeft dit vertrouwen ernstig beschaamd, zei de rechter.