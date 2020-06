Zevenvoudig TT-winnaar Ubbiali overleden

De Italiaanse motorcoureur Carlo Ubbiali is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij domineerde in de jaren vijftig van de vorige eeuw in de wereldkampioenschappen in de 125cc en 250cc. In totaal boekte Ubbiali negen wereldtitels (drie in de 250cc en zes in de 125cc) en hij schreef 39 grandprix op zijn naam, waarvan zeven op het TT Circuit van Assen.

Met zijn zeven zeges behoort Ubbiali tot één van de meest succesvolle coureurs op het Drentse asfalt. Angel Nieto is met vijftien zeges in Assen nog altijd de onbetwiste nummer één.

Ubbiali debuteerde in 1949 in het WK wegracen in de lichte klasse 125cc. Dat jaar eindigde hij meteen al als derde in Assen. Zijn eerste zege boekte hij het jaar daarop in Ulster. In 1951 kroonde hij zich voor het eerst tot wereldkampioen. In 1960, zijn laatste jaar in het WK, was hij bij de TT succesvol in zowel de 125cc- als de 250cc-race.

Ubbiali reed de meeste jaren van zijn carrière op een motor van Agusta en maakte nooit de overstap naar de zware klassen in die tijd, de 350cc en de 500cc. Hij stond bekend als een gedisciplineerde coureur die amper foutjes maakte. In zijn hele carrière heeft hij nooit een serieuze crash gemaakt.

Centennial op het TT Circuit

In 2010 was Ubbiali nog te gast in Assen tijdens de tweede Centennial op het TT Circuit. (Bekijk hieronder de film daarvan met daarin beelden en een interview met de Italiaan).

De tweede centennial op het TT Circuit in 2010