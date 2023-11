Hoe Nieuw-Schoonebeek na bijna dertig jaar weer een jaknikker krijgt

De plaatselijke oudheidkundige vereniging De Spiker is ook betrokken bij het terughalen van de jaknikker. "Arjan meldde zich bij ons en vroeg of wij wilden meedenken", vertelt voorzitter Henry Eisen. De Spiker bleek een belangrijke rol van betekenis te kunnen spelen. "Exxonmobil wilde de jaknikker wel overdragen, maar niet aan een privépersoon. Wel aan een stichting of vereniging. Dus daar stappen wij als stichting in."

De Spiker draagt de verantwoordelijkheid voor de jaknikker totdat de beheersstichting in de benen is. Of de opgehaalde jaknikker ook in het Schoonebeker veld heeft gestaan, durft Eisen niet met zekerheid te zeggen. "Maar dit type was het eerste dat bij ons in de omgeving opdook. De eerste generatie, zeg maar. En dat is best bijzonder."