'Bart was een graag gezien man, heel bekend in Coevorden'

De horeca in Coevorden ging vandaag weer open, nadat deze gisteren nog een dag dicht bleef uit respect voor het overleden slachtoffer van de cafébrand afgelopen weekend bij 't Geveltje. Het slachtoffer is naar alle waarschijnlijkheid de kroegbaas.

'Dubbel gevoel'

"We zijn wel met gemengde gevoelens weer open", reageert Susan Guchelaar van restaurant De Ganzenhoedster op de Markt. "De tragedie van afgelopen weekend heeft ons allemaal diep geraakt. Gisteren zijn we nog dichtgebleven, uit respect voor het slachtoffer. Dat moest gewoon en we waren al zoveel dagen dicht geweest. Dan maakte deze dag ook niet uit meer uit."

"We zijn een stad, maar een dorp qua gevoel. Bart was jarenlang uitbater in Coevorden en een graag gezien persoon onder publiek", aldus Van 't Hooge. "Als zulke dingen plaatsvinden is dat vreselijk. Gisteren hebben we bij elkaar gezeten en besloten om dicht te blijven. Maar ik ben blij dat we nu wel weer open zijn, ook al is het dubbel."

Lunchroom De Ganzenhoedster is weer in bedrijf (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

De politie begint morgen met het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Omdat er asbest in het pand aanwezig is, moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden. Daarnaast moet de identiteit van het slachtoffer nog officieel vastgesteld worden. Volgens de politie ligt daar nu de grootste prioriteit. "Na een brand is het moeilijk om slachtoffers te identificeren. Specialisten doen nu onderzoek."

Lees ook: