Gemeente Assen laat LTC niet in de kou staan en plaatst nieuwe boiler

Leden van LTC in Assen kunnen weer opgelucht ademhalen. De gemeente Assen heeft afgelopen week een nieuwe boiler bij de voetbalvereniging geplaatst, waardoor koude douches na een training of wedstrijd verleden tijd zijn. "Niet duurzaam, maar beide boilers bij de club waren echt overleden", zegt gemeentewoordvoerder Eddy Beuker.

Anderhalve week geleden trok de voetbalvereniging aan de bel. Al jarenlang schreeuwt het bestuur om vervangende boilers, maar de gemeente, die verantwoordelijk is voor het onderhoud op het sportcomplex, koos telkens voor reparaties.

Verduurzamingsplan

Reden van de afwachtende houding van de gemeente zijn de geplande verduurzamingsmaatregelen. "Een van de twee boilers deed het steeds nog. We hoopten dan ook dat die het nog een jaar volhield", aldus de Asser woordvoerder.

Dat bleek niet het geval te zijn. Beuker: "Dit is niet efficiënt, dat beseffen we. Maar als de verduurzaming bij LTC afgerond is, heeft de gemeente een vervangingsboiler op voorraad die we kunnen inzetten wanneer het nodig is."

Blij elftal, blije voorzitter

Toen de gemeente na de eerdere noodkreet toch over de brug kwam met een nieuwe boiler, viel er een last van de schouders van de LTC-bestuurders. "Nood breekt wet, we hebben al langer aangegeven dat de boilers aan vervanging toe waren. Nu reparatie echt niet meer kon, is het met stoom en kokend water gelukt een nieuwe boiler te krijgen. Dat was even spannend met de voorraad en levertijd, maar het is gelukt", zegt voorzitter Roelof van den Berg tevreden.

Afgelopen zaterdag konden de teams na hun wedstrijden weer onder warme douches staan. Vanwege de te grote afstand en bezettingsproblemen was het volgens Van den Berg dan ook niet reëel om in de nabijgelegen sporthal te douchen.