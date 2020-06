Kinderopvanglocaties Veenoord en Nieuw-Amsterdam worden overgenomen

Viviani, de overkoepelende organisatie voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Emmen, neemt twee kinderopvanglocaties over van Kinderopvang Noord Nederland (KONN). Het gaat om de kinderopvanglocatie Duimelot in Veenoord en de buitenschoolse opvang Duimelot in Nieuw-Amsterdam.

Vorige maand werd bekend dat door een reorganisatie bij Stichting Peuterwerk en KONN tien peuter- en kinderopvanglocaties in Drenthe dicht zouden gaan. KONN heeft er vier: in Veenoord en Nieuw-Amsterdam dus, en ook in Odoorn en Weiteveen.

Navraag leert dat het nog onduidelijk is hoe het zit met de vestiging in Odoorn. Op dit moment is daar niets nieuws over te vertellen, zegt een woordvoerder. Volgens Suzanne Titsing, interim-directeur van KONN in de regio Emmen had de locatie in Weiteveen allang van het lijstje gekund. "Die telt niet mee in de reorganisatie, die is al overgenomen door de basisschool."

1 september

Veenoord en Nieuw-Amsterdam worden door Viviani overgenomen per 1 september van dit jaar. Tot die tijd maken ze onderdeel uit van KONN. Viviani schrijft in de nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs een grote kans te zien om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en ouders te helpen om werk en zorg te combineren.

In een brief aan medewerkers stond dat er ook banen zullen verdwijnen door de reorganisatie. Volgens Suzanne Titsing van KONN zal Viviani voor de locaties in Veenoord en Nieuw-Amsterdam 'in nauw overleg met de medewerkers' bekijken hoe het er na de zomervakantie voor hen uitziet.

Peuterwerk

Over de zes peuteropvanglocaties van Stichting Peuterwerk in de gemeente Borger-Odoorn is op dit moment niets nieuws te melden. Voor Borger, Buinerveen, Exloo, Nieuw-Buinen, Odoorn en Valthermond wordt nog naar een overnamekandidaat gezocht. 35 medewerkers is ontslag aangezegd.

In Nieuw-Buinen voerden verontruste ouders vorige maand actie.