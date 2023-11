Bij een brand aan de Secretaris Bruintjesstraat in Coevorden zijn aan het begin van de middag drie mensen gewond geraakt.

De brand ontstond door een vergeten pannetje op het vuur. Op dat moment was in ieder geval een vrouw in de woning. Zij werd door een man naar buiten gebracht. Beiden hadden rook ingeademd. Daarnaast raakte een derde persoon gewond. Alle drie zijn naar het ziekenhuis gebracht.