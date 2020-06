Iedereen met klachten kan zich laten testen bij GGD teststraat

Vanaf gisteren kan iedereen die milde klachten heeft bellen met het landelijke nummer 0800-1202 om een afspraak te maken bij de lokale GGD. Binnen 48 uur wordt de geteste persoon gebeld over de uitslag. Als de test positief is start de GGD een bron- en contactonderzoek en moet de geteste persoon in isolatie.

Opschalen naar vierhonderd testen per dag

Sinds gisteren is er dan ook niet heel veel veranderd meent Karin Eeken directeur Publieke Gezondheid van GGD Drenthe. Het enige verschil is dat er nu landelijk wordt gecoördineerd. "Dat was even ingewikkeld. Het betekent dat je je digitale planningssystemen op elkaar aan moet sluiten. Uiteindelijk moet dat ook een verbetering brengen, want dat betekent ook dat je elkaar kan ondersteunen."

Het coronavirus lijkt in Drenthe niet in groten getale om zich heen te slaan. Bij de GGD teststraat in Assen gaat het tot nu toe goed, meent de directeur. Maar landelijk waren er wel opstartproblemen. "Gisteren is het landelijk nummer open gegaan waar mensen met coronaklachten naar kunnen bellen. Er zijn heel veel mensen die bellen, zelfs zo veel dat er ook wel opstartproblemen waren." Daarom konden de mensen die er niet doorkwamen bij het landelijke nummer, de GGD Drenthe bellen voor een afspraak.

"We zijn erop ingesteld dat we tweehonderd testen kunnen afnemen", vertelt Eeken. "Maar als het nodig is kunnen we opschalen naar wel vierhonderd." Volgens de directeur is bij de teststraat in Assen het testen van tweehonderd mensen per dag nooit een probleem geweest. "Vanaf begin april hebben we al twee straten, zodat we konden opschalen naar vierhonderd. We zijn nu goed voorbereid. Er staan ongeveer veertig medewerkers klaar om mensen te testen en het bron- en contactonderzoek uit te voeren."

Virus in kaart brengen

Hoeveel van de mensen die getest zijn ook daadwerkelijk het coronavirus hebben, is moeilijk te zeggen meent Eeken. "Het is ongeveer twee tot drie procent, maar in Drenthe zelfs wat minder omdat we hier relatief minder besmettingen hebben." Door meer te testen kan de verspreiding van het virus beter in kaart worden gebracht. Met een intensief bron- en contactonderzoek kan het virus zelfs onder controle worden gehouden.

De GGD gaat ervan uit dat er meer mensen positief zullen testen op het virus, als er meer getest wordt. "We zullen het gaan zien", aldus Eeken. "De laatste weken zag je dat het aantal besmettingen minder werd, dus mogelijk blijft dat beeld zo. Voor hetzelfde geld krijgen we meer besmettingen in beeld en als dat zo is, zijn we er snel bij."

Lees ook: