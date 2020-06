Rechter: Emmen mag gevaarlijke hond niet afmaken

De gemeente Emmen mag een gevaarlijke hond, die bij meerdere incidenten betrokken is geweest, niet afmaken. De heeft de rechtbank in Groningen vandaag bepaald.

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen verklaarde in april vorig jaar een hond uit Emmen tot 'gevaarlijk'. Uit de rechtbankstukken blijkt dat de viervoeter meermalen personen en katten heeft gebeten en blafoverlast veroorzaakte.

De eigenaren moesten de hond aanlijnen en muilkorven, maar zij hielden zich daar niet aan. Op 6 augustus ging het vervolgens opnieuw mis. Het dier is toen aan de aandacht van de eigenaren ontsnapt en naar buiten gerend zonder muilkorf. Buiten is daarna een confrontatie ontstaan met een andere - aangelijnde- hond.

Gemeente teruggefloten

Op 13 augustus nam burgemeester Van Oosterhout de hond in beslag. Nadat de hond is onderzocht, besloot de burgemeester het dier te herplaatsen bij een ander en als dat niet binnen een bepaalde termijn lukt, de hond te euthanaseren. Volgens de rechter heeft Van Oosterhout goed gehandeld door de hond in beslag te nemen en te herplaatsen, maar hij oordeelt ook dat de burgemeester voor euthanasie van een hond wettelijk niet bevoegd is. 'Omdat dit een onomkeerbare maatregel is met een zeer vergaande inbreuk op het eigendomsrecht. Dit valt niet binnen de lichte bevelsbevoegdheid van de Gemeentewet', stelt de rechter.

De gemeente Emmen zegt blij te zijn met de uitspraak van de rechter. "Zo stelt de rechter dat we de hond terecht in beslag hebben laten nemen omdat deze gevaarlijk is", zegt een woordvoerder. Op de aankondiging van eventuele euthanasie geeft de rechter de gemeente geen gelijk. "Wij bestuderen op dit punt het vonnis en kijken vervolgens of we in beroep gaan of niet."