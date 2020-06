Onderzoek: diepgeworteld wantrouwen binnen rechtbank, maar geen angstcultuur

Berenschot heeft een rapport geschreven over de organisatiecultuur en vijf incidenten die in 2019 zijn voorgevallen. President Maria van de Schepop trad af door de onrust die daardoor ontstond. Omdat vakbonden en de ondernemingsraad meldingen kregen over sociale onveiligheid binnen de rechtbank, besloot het gerechtsbestuur dat er een onafhankelijk onderzoek moest worden uitgevoerd.

Voorbeeldrol voor het bestuur en leidinggevenden

Het onderzoeksbureau concludeert dat er binnen de rechtbank geen cultuur bestaat waarin men elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag, wat bij velen een gevoel van sociale onveiligheid creëert. Om dit te verbeteren, moeten het bestuur en de leidinggevenden het goede voorbeeld geven. 'Het is aan hen om het gewenste gedrag te laten zien', schrijft Berenschot in het rapport. 'Door te laten zien dat zij medewerkers (herhaaldelijk) op ongewenst gedrag aanspreken en feedback geven, wordt een gevoel van veiligheid bevorderd.'

Het onderzoeksbureau adviseert een streep onder het verleden te zetten. Deze aanbeveling lijkt vanzelfsprekend, stelt Berenschot, maar is het niet. 'Door ervaringen uit het verleden is bij rechtbank Noord-Nederland de negatieve onderstroom onderhuids blijven voortbestaan en op gezette tijden in alle hevigheid opgelaaid.'

Angstcultuur

Van een angstcultuur is geen sprake. Wel ziet Berenschot dat het wantrouwen in de organisatie diepgeworteld is. Ook medewerkers die nog nooit met het bestuur te maken hadden gehad, bleken een zeer negatief beeld te hebben van het bestuur en de bestuursleden. 'Het is volgens ons cruciaal dat het bestuur, in het bijzonder de president, en leidinggevenden (gezamenlijk) communiceren over zaken die binnen de rechtbank spelen.'

Uiterlijk eind juni komt het bestuur met een plan van aanpak om invulling te geven aan de aanbevelingen in het rapport.

