Dubbeldeks terras in Havelte mag, mits buurt geen overlast heeft

Brouwer is eigenaar van Ludiek in Havelte. Hij bedacht samen met Gino Spijkerman van podiumbouwer Interstage uit Meppel een plan om zijn terras met behulp van een ijzeren constructie extra groot te maken. Daardoor is het mogelijk om de anderhalve meter ruimte tussen gasten vanwege het coronavirus te waarborgen en heb je extra ruimte om klanten kwijt te kunnen.

Dubbeldeks terras

Het dubbeldeks terras is volgens Brouwer nodig om voldoende plekken te creëren, zodat er nog wat goed gemaakt kan worden van het verlies aan omzet door de coronacrisis. "We hebben een restaurant en een hotel met negen kamers. De mensen blijven en willen bij ons eten. Ik kan op dit moment twintig gasten toelaten. Omdat we nu veel minder plek hebben vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, kan ik na 1 juni nog maar twee gasten toelaten. Dat gaat niet", zei hij eerder op RTV Drenthe.

Brouwer heeft geen vergunning voor het bouwwerk. Hij wilde niet wachten op de vergunning en is samen met Gino Spijkerman begonnen. "Dat wisten we ook", zo zegt Spijkerman. "Maar we konden gewoon niet wachten."

De gemeente heeft in een gesprek met Brouwer en Spijkerman vanmiddag toegezegd dat de constructie mag blijven staan. Wel stelt de gemeente volgens wethouder Klaas Smidt voorwaarden. "We laten het niet afbreken en doen een serieuze poging om dit toe te staan. De ondernemer moet voor ons precies op papier zetten wat hij gaat doen. En daarmee gaan we in de buurt polsen hoe zij er tegenaan kijken."

Mening van omwonenden is belangrijk

De mening van de omwonenden is belangrijk voor Smidt. Volgens de wethouder neemt de gemeente een risico. "We nemen hiermee de coronabocht, zoals dat wel wordt genoemd. We doen dingen die we anders niet zouden doen. Dus we willen het goed doen." Eigenlijk moet voor een constructie als deze een vergunning aangevraagd worden. Die ligt tenminste zes weken ter inzage, voordat een definitieve vergunning wordt afgegeven.

Maar daar is de tijd niet voor. "Het is voorbarig, maar ook begrijpelijk. De sector zoekt compensatie. Dit zijn typisch ondernemers die in de oplossingenstand staan. Maar dat gaat wel eens te snel. Zo dicht in de bebouwing heeft effect. Daarom hebben we de plicht om dit te toetsen."

Daarmee zijn Brouwer en Spijkerman er overigens nog niet. Ze moeten ook aantonen dat de constructie sterk genoeg is. Daarvoor zal de gemeente Westerveld experts inzetten om deze berekeningen te controleren. De gemeente zegt zo snel mogelijk medewerking te willen verlenen. Maar dan moet Brouwer wel met alle gegevens komen.

Extra gegevens nodig

Abe Brouwer is blij dat de gemeente mee wil werken. De onderste laag van het terras is sinds maandag in gebruik. De bovenverdieping is dicht totdat er een vergunning is.

Volgens wethouder Smidt ligt de bal nu bij ondernemers Brouwer en Spijkerman. "Ze moeten aan het werk en ons vertellen wat ze precies willen." Brouwer en Spijkerman zeggen daaraan te kunnen voldoen. "Veel gegevens hebben ze al. De rest zullen we aanvullen", zo zegt Spijkerman. "Dit is maatwerk waar we de gemeente voor nodig hebben. We hopen in de loop van volgende week helemaal open te gaan en de vergunning te hebben."