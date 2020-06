Noordenveld sluit jaarrekening met tekort van 3 miljoen euro

De gemeente Noordenveld werd in 2019 geconfronteerd met extra kosten door onder andere verzakkingen van woningen in Roden (Rechten: Pixabay)

"In 2019 zijn we daarnaast nog eens geconfronteerd met extra kosten door onder andere verzakkingen van woningen in Roden en de stormschade in juni", legt wethouder Alex Wekema (financiën) uit. "Ook heeft de gemeente Noordenveld gronden moeten afboeken als gevolg van wetgeving. De gevolgen van de coronacrisis voor 2020 komen daar nu nog bij. We zullen extra kritisch naar onze uitgaven moeten kijken en komen op korte termijn met een aanpak om onze financiële positie te versterken."

Financieel gezond

Doordat er door het coronavirus nog veel onzeker is, wordt er geen perspectievennota 2021 uitgebracht. De gemeente wil komen met een zomerbrief. Deze zal het uitgangspunt vormen voor de programmabegroting volgend jaar. "Er is nog veel onduidelijk volgens de compensatie die de gemeente ontvangt voor extra kosten die, direct en indirect, gemaakt moeten worden door de coronacrisis. In de zomerbrief wordt ingegaan op ontwikkelingen voor de komende jaren: met welke kosten wordt de gemeente Noordenveld geconfronteerd en op welke onderwerpen kan de gemeente Noordenveld keuzen maken om ook richting de toekomst financieel gezond te blijven."