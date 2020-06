Vlogger Leon neemt je mee op zijn 'eerste' schooldag

"Het is wel overzichtelijk en eigenlijk een kleine moeite om een beetje om te lopen", zegt Leon.

Rustig

Normaal gesproken lopen er honderden leerlingen rond op de Wolfsbos, locatie Groene Driehoek. Nu mogen dat er maar zeventig zijn. Een deel krijgt klassikaal les en de rest moet via een videoverbinding de lessen volgen. Vandaag is het helemaal rustig op school. Slechts een handjevol leerlingen moet een toets maken, zo ook Leon. "Nu verloopt het allemaal wel soepel, maar als het lokaal straks vol zit met leerlingen, dan vraag ik mij af of het wel zo goed gaat."

Overal 1,5 meter

Leon uit Hoogeveen doet HAVO 4 en hij moest vandaag een toets maken voor het vak maatschappijleer. "In het toetslokaal zit ik ruim anderhalve meter van de docent en van andere leerlingen vandaan. Dat gaat eigenlijk allemaal heel goed. Ook in de wc's zijn urinoirs afgezet met linten zodat er afstand wordt gehouden."

Safety first

Op het RSG Wolfbos zijn behalve looproutes en afzetlinten ook in elk lokaal desinfectiemiddelen te vinden. In elk lokaal mogen maar acht leerlingen tegelijkertijd zijn. De leerlingen wisselen tussen de lessen ook niet meer van lokaal, zodat alleen de docenten na de les de gang op hoeven om te wisselen. "Er wordt best wel veel van ons gevraagd en ik weet niet of iedereen er zijn of haar best voor gaat blijven doen. Maar ik vind het in ieder geval wel goed dat deze maatregelen worden genomen", vertelt Leon. "Safety first!"

Bekijk hieronder de vlog die Leon speciaal voor RTV Drenthe maakte.

Lees ook: