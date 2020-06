Emmen wil claim om lekkend dak basisschool niet schikken

Primenius heeft het lekkende dak van basisschool De Diedeldoorn in de wijk Rietlanden laten herstellen. Volgens het schoolbestuur is gebleken dat er constructiefouten zaten in het dak. Schade als gevolg daarvan is voor rekening van de gemeente. Emmen vindt dat de constructiefouten niet zijn aangetoond. De kosten die gemoeid zijn met het nieuwe dak zijn dan ook geen huisvestingskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, vindt de gemeente. Als Primenius het dak beter had geïnspecteerd zou het volgens een woordvoerder van de gemeente een hoop geld hebben gescheeld.

Richtinggevende uitspraak

De totale kosten van het nieuwe dak van de school bedroegen 120.000 euro. Een deel daarvan betaalt Primenius zelf omdat het valt onder onderhoudskosten. Maar ruim twee derde van de rekening heeft het schoolbestuur bij de gemeente neergelegd. Die zit er behoorlijk mee in de maag, ook omdat Primenius van de rechtbank gelijk heeft gekregen. Emmen ging daartegen in hoger beroep.

Het schoolbestuur wil niet dat de zaak heen en weer wordt getennist en deed een schikkingsvoorstel. Emmen wil echter een richtinggevende uitspraak van de Raad van State. Er liggen verzoeken bij de gemeente van twee andere schoolbesturen waar hetzelfde speelt. Om die reden heeft Emmen geen nieuwe beslissing genomen, hoewel de rechtbank dat in juli vorig jaar wel aan de gemeente had opgedragen. Uitspraak over enkele weken.