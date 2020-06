Drentse ondernemer ziet brood in massaproductie van clipjes voor mondkapjes

In een pand in Emmer-Compascuum heeft Van Dijk een spuitgietmachine staan waarmee hij zo'n 1500 clipjes per uur kan maken. Voor het productieproces heeft hij bij een bedrijf in Drenthe een speciale mal laten maken. Met hoge druk en op een hoge temperatuur wordt plastic in de mal geperst en daarna meteen afgekoeld. Op die manier ontstaat de ClipforMask.

Gerecycled plastic

Van Dijk, ooit verkozen tot de 'Willy Wortel' van Drenthe, gebruikt voor de clips gerecycled plastic. Hij verzamelt daarvoor oude patroonhulzen op schietbanen waar op kleiduiven wordt geschoten. De plastic bovenkant wordt vermalen tot kleine stukjes en kan weer worden gesmolten. Ook dat doet hij in een zelf ontworpen machine.

De clips kunnen in massa geproduceerd worden (Rechten: Andries Ophof)

De inwoner van Emmer-Compascuum heeft inmiddels producten verkocht aan Duitse groothandels in medische spullen. In Duitsland moet je vanwege het coronavirus in winkels ook een mondkapje dragen. Ook in Nederland brengt hij ze aan de man. Via webshops bijvoorbeeld. "Ik had het idee dat er flink vraag naar is. Zeker nu je ze ook in het openbaar vervoer moet gebruiken. Mondkapjes met elastiek achter je oren irriteren als je ze lang gebruikt."

Grootschalige productie

Door de elastieken aan de clips vast te maken, heb je daar geen last van. In Nederland zijn al verschillende initiatieven, maar allemaal kleinschalig en met 3D-printers. "Niemand doet dit op grote schaal. Daarom hebben we besloten om dit op te pakken", zegt Van Dijk. "De clips zijn tenminste twee euro goedkoper dan clips die zijn gemaakt met een 3D printer."