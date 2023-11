Lionsclub Assen Drentsche Aa helpt kinderen in armoede met Sinterklaasactie: 'Vraag is verdubbeld'

Nog even en het is zo ver: Sinterklaas zet weer voet in Drenthe. Voor kinderen die in armoede leven kan dat een lastige tijd zijn. Daarom zamelt Lionsclub Assen Drentsche Aa speelgoed en geld in om ook hen een leuke Sinterklaasavond te bezorgen. Dat doet de organisatie dit jaar voor het eerst.

Hiervoor organiseerde de Sociale Winkel die, maar die kampt met een tekort aan handen. "Toen vroeg de eigenaar of wij het wilden doen, want wij kunnen de vraag wel aan", zegt Hans de Willigen van de organisatie.

Want er zijn fors meer mensen die afhankelijk zijn van deze actie. De vraag is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Waren er in 2022 nog driehonderd aanmeldingen, dit jaar zijn dat er zeshonderd.

Veel inpakpapier nodig

En daarom zamelt de Lionsclub nu geld en cadeaus in. De cadeaus gaan naar kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Met het verzamelde geld kan de organisatie cadeaus kopen voor kinderen in leeftijdscategorieën waar nog geen pakjes voor zijn. "En inpakpapier, want het kost veel inpakpapier."

De kinderen kunnen van alles verwachten. "Zoals puzzels, gezelschapsspellen, boeken en soms ook lego of een knuffel." Dan hoeft het niet alleen om nieuw speelgoed te gaan, ook tweedehands speelgoed dat er nog goed uitziet mag. "Een klein meisje belde me op. Ze vroeg of ik de meneer was die cadeautjes verzamelt voor kinderen van arme mensen. Ze zei: 'Ik heb nog veel speelgoed waar ik niet zo vaak mee speel, mag ik dat langsbrengen?' Dan smelt je hart."

Inzameling succes