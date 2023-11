Automobiliste ramt pui winkel in Gieten: 'Dacht eerst dat het een grote vogel was'

Een automobiliste is aan het begin van de middag tegen de pui van een interieurzaak aan het Panderpad in Gieten gereden. Daarbij sneuvelde de pui. "Ik zat op kantoor en hoorde een doffe knal. Eerst dacht ik dat het een vogel was, maar de deurbel bleef maar gaan", zegt Corrie Veldman, eigenaresse van de interieurzaak.

Winkel blijft open

"Het is alleen maar materiële schade. Gelukkig gaat het goed met de mevrouw van de auto, dat is het belangrijkste", zegt Veldman. De Gieter interieurzaak blijft vanmiddag open. "Er komt straks een bedrijf dat de eerste schade herstelt. De pui is ontzet, de verwarming is eraf en het glas is kapot. De eerste schrik is er nu in ieder geval weer af", besluit Veldman.