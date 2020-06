Drentse pluimveehouder zorgt voor koele kalkoenen

Jan Bloemerts van de LTO reageerde lichtelijk geagiteerd, want volgens hem wordt er al van alles gedaan door de boeren om hittestress te voorkomen. Een van die boeren is Pluimveehouder Dirk van der Sterren uit Zwiggelte.

Strijd tegen de hitte

"Het is serieus iets waar boeren al jarenlang mee bezig zijn", legt Van der Sterren uit. "Hij herkent zijn bedrijf en ook die van zijn collega's niet in de brief van Wakker Dier. "Als een dier te veel warmte te verduren krijgt, dan gaat hij minder eten, dan gaat hij minder groeien en daar hebben we zelf ook geen belang bij", vertelt de pluimveehouder. Dierenwelzijn en het economische belang gaan in dit geval hand in hand. Volgens Van der Sterren voldoende redenen om de dieren koel te houden.

Watergekoelde kalkoenen

"Hittestress op zich is niet onbekend, maar dat er niets aan wordt gedaan, dat is niet waar", zegt Van der Sterren. Hij en zijn collega's hebben verschillende methodes om de dieren koel te houden. In zijn kalkoenenschuur hangt een installatie die met waterdamp de kalkoenen koelt. Iedere twee minuten sproeit de nevel de stal een paar graden koeler. Op zich geen onbekend systeem in de pluimveesector volgens de Zwiggeler. Veel collega's gebruiken het nevelsysteem of een andere koelmethode.

"In de regel denk ik zeker dat boeren daaraan voldoen, want het is niet alleen in het belang van het dier, maar ook in het belang van de boer om de dieren geen stress te bezorgen", besluit Van der Sterren.