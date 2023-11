Politie zoekt man die achter Cas Steenbergen aanrent na verlaten feestterrein

Wie is de man die achter Cas Steenbergen aanrent, nadat Steenbergen met zijn fiets vertrekt van het feestterrein van CH De Wolden? In Opsporing Verzocht vraagt de politie vanavond om informatie over deze man, die op bewakingsbeelden achter Cas aanrent.

De 23-jarige Cas Steenbergen komt in de nacht van 16 op 17 juli vorig jaar ernstig gewond thuis in De Schiphorst, na een feest in Veeningen. Wanneer zijn moeder hem de volgende ochtend aantreft, is hij niet meer bij kennis. Op 15 augustus overlijdt Cas.

De politie gaat in eerste instantie uit van een noodlottig ongeval, maar vorige week werd bekend dat het onderzoek wordt heropend op basis van nieuwe informatie. De politie baseert zich hierbij op bewakingsbeelden van het feestterrein.

Rennende man

Zo is op de beelden bij de ingang te zien dat Cas over het fietspad langs het feestterrein rijdt, waarna een paar seconden daarna een man te zien is die achter Cas aanrent. Beiden verdwijnen uit beeld, achter de feesttent, maar na zo'n 35 seconden keert de man terug in beeld. De politie wil met deze man in contact komen, omdat niet duidelijk is dat hij en Cas contact hebben gehad. Omdat nog niet duidelijk is wat zijn exacte rol is, wil de politie de bewakingsbeelden nog niet delen.

De politie vermoedt dat het om een man van begin 20 gaat, die een grijze trui, zwarte broek en witte schoenen droeg. Hij was na afloop van het feest betrokken bij een opstootje. Ook was er een vrouw aanwezig die hem op afstand hield, volgens de politie alsof ze hem wilde tegenhouden. Ook naar deze vrouw is de politie op zoek.