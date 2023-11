The Meadow: muziek, vriendschap en bastogne koeken

De aftastende fase van de band is voorbij. "Het is zeker wel iets waar we mee verder gaan", zegt Peeks zonder aarzeling. Snieder is het met hem eens. Volgens hem is The Meadow druk bezig om het allemaal wat professioneler aan te pakken. "We willen in de toekomst nog heel veel gaan doen met backing tracks, met in-ears: gewoon een veel vettere show neerzetten. Daar ligt onze focus nu." Dat moet ook wel, want om je kop boven het maaiveld uit te steken moet je je best doen volgens hem. "Als een band alleen maar speelt, dat is niks. Er moet iets vanaf komen. Een bepaalde energie of een stukje leven, dus daar zijn we druk mee bezig."