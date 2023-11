VNO-NCW MKB Noord krijgt vaste stek bij Growing Emmen

VNO-NCW MKB Noord krijgen een vast plekje in ondernemersbroedplaats Growing Emmen. Beide zetten met hun samenwerking in op een sterker ondernemersklimaat in Drenthe en zijn van plan om samen evenementen te organiseren.

Growing Emmen is een plek waar ondernemers werkruimte kunnen huren en door samenwerking elkaar vooruit willen helpen. "Daar is VNO-NCW MKB Noord een geweldige aanvulling op," aldus Dènis Assen van Growing Emmen. "Het maakt dat we nu nog een completer aanbod hebben voor ondernemers."

De samenwerking is vandaag in Emmen bekrachtigd door Assen en directeur Agnes Mulder van VNO-NCW MKB Noord.