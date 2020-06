Interzorg draait proef met eigen keuken en wasserij

Al jaren is de was uitbesteed aan een industriële wasserij. En eten komt van een grote maaltijdenleverancier. Maar Interzorg wil er weer eigen baas over zijn. "Om het leven van al onze bewoners met wat extra service net even een stukje leuker te maken", zegt manager Elly van der Woude.

De eerste paar weken is het nog voorzichtig proefdraaien met 'slechts' tachtig maaltijden voor verpleeghuis Anholt in Assen. "We moeten alles nog even goed uittesten. Het is een gloednieuwe keuken met nieuwe machines, die we allemaal nog even moeten ontdekken", lacht Interzorg-kok Jan Smit. "Maar op 15 juni gaan we helemaal los, dan koken we voor alle achthonderd cliënten."

Wasmachines op volle toeren

In de volautomatische wasserij is het ook nog wat behelpen, want daar is het systeem nog niet compleet. Bepaalde onderdelen van de wasstraat moeten uit België komen. Maar door corona is dat wat vertraagd. Toch draaien de wasmachines al op volle toeren met het nieuwe beddengoed. En ook kledingstukken gaan veilig de was in, nadat ze via een lopende band automatisch worden voorgesorteerd op juiste kleur en type weefsel.

"Kwetsbare blouses of mooie lingerie moeten mooi blijven", zo zegt manager Elly van der Woude. "En we willen geen gedoe meer over vermiste kledingstukken." Via een chip in de kleding, komt alles terug bij de eigenaar.

Met een eigen wasserij wil Interzorg vermissing van kledingstukken voortaan voorkomen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Verschil maken

Interzorg is met de eigen keuken en wasserij zelf weer baas over een belangrijk stukje serviceverlening aan haar cliënten. "Met lekker dagvers eten en het veilig wassen van alle kleding proberen we het verschil te maken", zegt Elly van der Woude. "Elke dag wordt er vers gekookt. En ook nog eens streekgebonden, met producten die bij de seizoenen horen."

Dankzij de eigen keuken, kan de zorginstelling ook snel schakelen. "Is het bijvoorbeeld heet weer, dan kunnen we zo overschakelen naar wat meer frisse salade. En is het schaatsweer, dan komt er stamppot op tafel." Ook kan er met allerlei eetwensen rekening worden gehouden, bijvoorbeeld als er ziekte is, of als iemand iets niet lust.

'Eten weer genietmoment'

Alle verse ingrediënten worden via Distrivers bij de nieuwe keuken aangevoerd en gaan in dagverse menu's uiterlijk 48 uur voor etenstijd de deur uit naar de Interzorg-locaties. "Als we het hele menu gekookt hebben, koelen we het op een speciale manier weer terug, zodat het daarna veilig bij de verpleeghuizen afgeleverd kan worden. Daar halen ze het vanuit de koeling en warmen ze het op, zonder dat het aan kwaliteit en smaak verliest", vertelt kok Smit.

Tot nu toe leverde Distrivers de complete menu's aan de verpleeghuizen van Interzorg. Maar omdat deze maaltijden al een paar weken ervoor besteld en bereid worden, zitten er allerlei toevoegingen in die de houdbaarheid moeten garanderen. "Nu wordt het gewoon dagvers. En we kunnen ook wat beter inspelen op de smaak. Bij veel ouderen vervlakt de smaak wat. Onze koks weten precies hoe ze het smaakvoller kunnen maken en tegelijkertijd ook gezond kunnen houden. We willen van het eten echt weer een genietmoment maken", aldus Van der Woude.

Verdriet voorkomen

Door zelf de was weer te verzorgen, hoopt Interzorg dat kleding sneller terug is bij de eigenaar, en dat ook echt alles weer terugkomt. "We willen af van zoekgeraakte kledingstukken en alle frustratie en verdriet erover", zegt Van der Woude.

Bij de industriële wasserij, waaraan de was was uitbesteed, komen nogal eens vermissingen voor. Dat mag niet meer gebeuren met de eigen wasserij in het nieuwe servicentrum. "Als je naar een verpleeghuis gaat, raak je veel van jezelf kwijt. Je neemt wat meubeltjes mee. Maar vooral je eigen kleding is een belangrijk onderdeel van je identiteit. Het zoekraken van een dierbare trui of blouse kan voor een hoop verdriet zorgen. Dat willen we voorkomen", zegt Elly van der Woude. "En kleding moet ook terugkomen in de juiste maat. Dat ging met kwetsbare stoffen, zoals wol of zijde, wel eens mis."

Sneller de was terug

Ook zorgt de eigen wasserij ervoor dat de schone was sneller weer bij de bewoners terugkomt. Want het duurde soms wel weken, voordat die ene lievelingsblouse weer terugkwam. "Alles moet voortaan veilig, schoon, en ook nog met een lekkerder geurtje terug naar de eigenaren. In de industriële wasserij wordt er aan het water nog wel eens een goedje toegevoegd, waardoor het wasgoed niet echt lekker ruikt. Dat wordt straks allemaal anders."

Een ander voordeel van de eigen keuken en wasserij is, dat de medewerkers van het facilitair servicecentrum voor alles zorgen tot in de negen verpleeghuislocaties. Zowel het eten wordt afgeleverd tot in de koeling van de verpleeghuizen. En ook de kleding brengen ze terug tot in de kasten. "Zo hoeven zorgmedewerkers zich niet meer druk te maken om dit soort zaken. Zij zijn straks echt helemaal bezig met wonen en zorg, waarvoor ze ook opgeleid zijn. Niet om was te sorteren of weer terug te hangen," besluit Elly van der Woude.

Elly van der Woude van Interzorg: 'Dagvers eten met meer smaak betekent meer genieten' (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

