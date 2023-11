Hoogeveense (26) krijgt taakstraf voor veroorzaken ernstig ongeluk op A28 bij Rouveen

Een 26-jarige vrouw uit Hoogeveen is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk op de A28 bij Rouveen, waardoor een andere vrouw met haar auto in de sloot belandde en zwaargewond raakte. De Hoogeveense mag ook anderhalf jaar lang geen voertuig besturen.

"Ik wist dat ik hard reed, maar niet dat het zo hard was", vertelde de 26-jarige vrouw twee weken geleden aan de rechters in Zwolle. Uit onderzoek bleek dat de vrouw die bewuste 28 februari 2022 met 141 kilometer per uur over de snelweg van Zwolle naar Meppel heeft gereden. Ook kroop ze met vier keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol op achter het stuur.

Oog van de naald

Het slachtoffer dat door de aanrijding in de sloot belandde, is volgens de rechtbank 'door het oog van de naald gekropen'. "Haar auto is meermalen over de kop gegaan. Volgens een getuige wel minimaal vier keer. Na deze forse autorotatie is zij door omstanders ternauwernood uit haar auto gered die op de kop in het water terecht was gekomen", aldus de rechters.

Het slachtoffer heeft een blijvend litteken opgelopen en heeft nog steeds last van heupklachten, waarvan onduidelijk is of die volledig zullen verdwijnen.

Voorwaardelijke celstraf

"Verdachte heeft door zeer onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam rijgedrag een ernstig verkeersongeval veroorzaakt", aldus de rechtbank in Zwolle.