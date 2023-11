Aantal Drentse stembureaus bij Tweede Kamerverkiezingen iets afgenomen

Minder stembureaus in Emmen en Assen

Gemeenten Emmen en Assen vallen ook op als het gaat om de toe- en afname van stemlokalen. Vergeleken met het verkiezingsjaar 2017 gaat in deze gemeenten het mes in het aantal stembureaus. Emmen noteert veertien in de min, in Assen gaat het om een tiental bureaus minder.

In de andere Drentse gemeenten komt er ten opzichte van 2017 minimaal één stembureau bij.

Mensen met beperking

In de analyse is ook gekeken naar hoe toegankelijk de stembureaus zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Negen Drentse gemeenten behalen op dit gebied de 100%-score. Alleen in Meppel en De Wolden zijn er één of meer bureaus hierop afgekeurd.

Landelijk

Landelijk is de grootste 'stembureaudichtheid' te vinden op Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog en de Fries-Drentse grensgemeente Ooststellingwerf. In de Brabantse gemeenten Waalre en Eindhoven komen mensen er het meest bekaaid vanaf. Per 10.000 inwoners staan er nog geen drie stemlokalen.