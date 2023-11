Zes jonge helden ontvangen jeugdlintjes in stadion FC Emmen

Denk je naar het stadion van FC Emmen te gaan voor een gesprek met spelers, loop je met een jeugdlintje weer naar buiten. Vanmiddag overkwam het zes jonge helden uit de gemeente Emmen. Ze kregen deze blijk van waardering voor een goede daad die ze hebben verricht.

Elk jaar worden de jeugdlintjes uitgereikt aan kinderen en jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen en zo een positieve bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. De uitreiking van de lintjes gebeurde deze keer in het stadion van FC Emmen.

De gemeente nodigde een aantal klassen van verschillende scholen uit voor een persconferentie in de Emmer voetbalarena. De scholieren mochten twee spelers, Jeff Hardeveld en Ben Scholte, bestoken met vragen.

'Wat is buitenspel?'

Als ceremoniemeester trad burgemeester Eric van Oosterhout op. Het leverde een hilarisch vragenrondje op. 'Wat is buitenspel? Scholte: "Euh...die vraag kan Jeff het beste beantwoorden." Op de vraag van welke club de twee het liefst zouden winnen, werd al vanuit de zaal beantwoord: "Groningen!" Hardeveld hield het op Ajax, waarop Van Oosterhout ad rem reageerde dat 'dat nu te gemakkelijk was'.

Ander spoor

Maar na ongeveer twintig minuten was het tijd voor de laatste vraag, waarop de burgemeester ineens over ging op een ander spoor, want dat juist deze klassen waren uitgenodigd was geen toeval.

Nee, daar zat een reden achter: onder deze groep scholieren zaten de zes jongeren die een jeugdlintje kregen. "Het is voor iedereen die iets bijzonders heeft gedaan voor iemand anders", aldus Van Oosterhout. Waarop hij de zes helden één voor één naar voren riep: dat zag niemand aankomen.

Geluksmomentje

Twee jongeren kregen een lintje voor dezelfde goede daad: Eliza Boontje (10 jaar) en Myke Nijhuis (12) uit de wijk Emmermeer. Beiden hebben zich ontfermd over Jasmijn, de zus van Myke. Jasmijn kwam vorig jaar in het nieuws toen ze door burgemeester Van Oosterhout werd uitgenodigd bij laatste competitiewedstrijd van FC Emmen.

Jasmijn heeft botkanker en werd vorig voorjaar geopereerd aan een tumor in haar heup. Met de uitnodiging hoopte Van Oosterhout haar een geluksmomentje te geven.

Dikke vriendinnen

Maar hij was niet de enige die daar voor zorgde. De hele klas van Jasmijn was ontzettend behulpzaam voor Jasmijn, toen ze niet alles zelf kon na een heftig traject met chemokuren. Ze was aangewezen op een rolstoel en moest opnieuw leren lopen. Eliza is hierin speciaal geweest. Zij en Jasmijn waren al voor haar ziekte dikke vriendinnen. Dat wilde Eliza per se doorzetten. Zij paste het spelen steeds zo aan dat Jasmijn toch mee kon doen.

Beetje eng

Myke, het zusje van Jasmijn, stond letterlijk iedere dag voor Jasmijn klaar. Ze mee naar het ziekenhuis in Utrecht, ruimde spuugzakjes op en ging mee naar de fysiotherapie. Ze organiseerde van alles in het ziekenhuis om Jasmijn af te leiden in haar verdrietige momenten.