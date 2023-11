Meppel krijgt eerste Disney Markt van het Noorden: 'Het is de magie eromheen'

De deelnemers komen overal vandaan, ook uit het buitenland. "Eigenlijk zijn er niet eens zo heel veel mensen uit Drenthe die een stand hebben gereserveerd. Eentje uit Coevorden, eentje uit Meppel en eentje uit Klazienaveen."

En het gaat van particulieren tot kleine bedrijfjes die in Disneyspullen handelen. "Het overgrote deel van de spullen die je bij de beurs kan krijgen zijn merchandise van de parken. Die kan je normaal niet in de winkel verkrijgen. Ik ben zelf wel in Disneyland Parijs geweest, maar Tokio is voor mij te ver. De merchandise daar zou ik dus normaal gesproken nooit kunnen vinden. Daar zijn deze beurzen voor."

Nieuw

Kleine toevoeging door Slomp: alles is nieuw. Of nou ja, nieuw. "Alles zit nog in de verpakking. Het kan best al wel oud zijn, maar het is nooit gebruikt."

Herman Rozendal, de beheerder van wijkcentrum De Poele, hoort haar verhaal aan. "Ja, dat hoor je ook bij andere verzamelaars. Als het eenmaal uit de verpakking is gehaald, verliest het waarde." Ze knikt.

Behalve nieuwe officiële merchandise, zijn er ook mensen die handgemaakte Disney-artikelen verkopen. Zelfgebreide sokken bijvoorbeeld, of handgeborduurde deurhangers.

Nadat Slomp een paar keer een Disneybeurs heeft bezocht, komt het idee bij haar bovendrijven. "Waarom kan het niet in de buurt gehouden worden." Want de beurzen zijn niet in de beurt: Den Haag, Breda, Vught en anders moet ze naar Duitsland of België rijden. Dat is haar te ver. Samen met haar vader Jan besluit ze om zelf het initiatief te nemen en het in de buurt te houden.

Magie

De liefde voor Disney laat zich door Slomp simpel verklaren. "Het is de magie erachter." Die magie wil ze ook laten terugkeren in De Poele op 25 mei volgend jaar. "We gaan er een magisch feest van maken." Nu de standhouders volgeboekt zijn, gaat ze nadenken over verdere invulling van het evenement. De aankleding en activiteiten. "Het moet wel een Disneygevoel gaan geven."

Bij standhouders is genoeg animo, maar wat verwacht ze van de opkomst aan publiek? "We hebben geen flauw idee. Misschien komen er maar een paar mensen haha." Al ligt dat laatste niet in de verwachting, aangezien het al zo storm loopt met aanmeldingen. "Ik verwacht zowel jong als oud publiek, en wat je ook bij de andere beurzen ziet zijn veel ouders met kinderen. Ja, en natuurlijk de echte verzamelaars."

Herman Rozendal is ook verbaasd over de hoeveelheid aanmeldingen. "Kan je het niet over twee dagen verspreiden?" "Dat gaan we nu niet meer omgooien", reageert Rhona Slomp. "Misschien is dat iets voor de volgende keer. Nu willen we echt even kijken hoe het loopt. We vragen ook alle standhouders om feedback na afloop. Als het een succes is, denken we er zeker aan om dit een vervolg te geven. Maar eerst deze eerste editie maar met succes voltooien."