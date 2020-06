Zoek het uit! - Buurtschappen en dorpen of gemeentehuis in Eelde?

Wie bepaalt wanneer een kern een buurtschap of een dorp is? En het oude gemeentehuis in Eelde, wat gebeurt daar eigenlijk mee? Deze vragen werden de afgelopen weken ingestuurd naar Zoek het uit!.

Deze maand mag jij weer kiezen welke vraag wij gaan uitzoeken.

Buurtschappen of dorp?

"Wie bepaalt wanneer een kern een buurtschap of een dorp is? En kan gehucht of buurtschap ook een dorp worden? Wie regelt dat?" Drenthe kent heel veel buurtschappen, gehuchten en dorpen. Wie gaat daar eigenlijk over, wil een luisteraar uit Emmen weten.

Gemeentehuis Eelde

Het gemeentehuis in Eelde is de andere optie waar je op kan stemmen deze maand. Want dit oude gebouw staat al een poos leeg, en een luisteraar uit Assen vraagt zich af wat er nou mee gaat gebeuren.

Vorige ronde

In mei kon je stemmen op vragen over de letters op de DOMO-frabriek in Beilen, en over de gemeentegrens van Staphorst die door Meppel heen loopt.

De vraag 'Waar zijn de letters van de Domo-fabriek in Beilen gebleven?' heeft de ronde gewonnen met 53 procent van de stemmen. Een nipte overwinning op de vraag 'Waarom loopt de gemeentegrens van Staphorst zo gek door Meppel heen?' dus. Daarom gaan we op zoek naar de verdwenen letters van de DOMO-fabriek in Beilen!

Zoek het uit!

