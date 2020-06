Gemeenteraad Westerveld gaat weer vergaderen in raadzaal

Raadzaal in Diever weer in gebruik (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

De gemeenteraad in Westerveld laat het digitaal vergaderen achter zich. Vanaf dinsdag wordt er weer vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis in Diever.

"Volgende week dinsdag komen we weer fysiek bijeen om te vergaderen. Wel zijn er aanpassingen gedaan", zegt griffier Martin Frensel. "Er worden extra tafels bijgezet in het midden van de zaal, de beeldschermen worden daar weggehaald. Ook kunnen raadsleden aan de perstafel plaatsnemen. De publieke tribune blijft leeg."

Dinsdag staat een korte raadsvergadering gepland, waardoor er mooi gekeken kan worden of de looplijnen en andere maatregelen voldoen.

De gemeenteraad vergaderde de afgelopen weken coronaproof door te videobellen. Frensel: "Technisch gezien was het prima, maar mensen missen het contact. Interrupties worden straks weer makkelijker en het is duidelijker wat waar staat. Nu zie je dat het ene scherm nodig is voor de vergaderstukken, het andere voor het videobellen. Digitaal vergaderen kost daardoor meer energie."

Tijdens de raadsvergadering mogen er maximaal twintig mensen de raadzaal in, terwijl er ruimte is voor vijftig tot zestig personen. "De voorzitter, de griffier en de raadsleden zijn aanwezig en alleen de portefeuillehouder", zegt Frensel. "De vergadering is in de hal voor de raadzaal te volgen voor mensen die de zaal niet in mogen, en uiteraard online."

Insprekers mogen zich ook weer melden in het gemeentehuis, al gaat de voorkeur van de gemeente uit naar digitale inspraak.