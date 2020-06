Verkoop tweedehands auto's in de lift: 'Niveau van voor de crisis'

In de afgelopen weken trok de automarkt in Drenthe weer aan (Rechten: ANP/Lex van Lieshout)

De verkoop van tweedehands auto's zit weer in de lift. Afgelopen maand was de op één na de hoogste verkoop van gebruikte auto's ooit, meldt branchevereniging BOVAG. Ook in Drenthe zien autobedrijven dat de markt weer aantrekt. "Sinds twee, drie weken merken we dat inderdaad. Daar zijn we erg gelukkig mee", vertelt directeur Martin Jutstra van Toyota Drenthe Groep.

BOVAG meldt dat er afgelopen maand in Nederland 111.146 gebruikte auto's zijn verkocht. Dat zijn er bijna net zoveel als in de recordmaand mei 2019.

In maart (-14 procent) en april (-26 procent) werden er flink wat minder voertuigen verkocht ten opzichte van dezelfde maand in 2019. "Nadat de eerste maatregelen van kracht werden, zakte het in elkaar. We bleven wel open, maar met veel maatregelen. Ik heb in mijn periode wel een crisis meegemaakt. Maar zo abrupt als dat in deze periode ontstond, was wel bizar om mee te maken", vertelt Jutstra.

De sterke groei afgelopen maand heeft volgens de directeur vooral te maken met de angst voor het openbaar vervoer. Afgelopen week gaven ov-reizigers in een onderzoek aan te zullen kiezen voor alternatief vervoer. "Daarom zeggen veel mensen: dan schaf ik toch maar een auto aan. Vooral omdat mensen snel willen zijn, kiezen ze voor een gebruikte auto."

Wat nog achterblijft, is de verkoop van nieuwe auto's. Dat percentage ligt bijna zestig procent lager vergeleken met een jaar eerder. De groei van tweedehands auto's maakt deze klap nog niet goed, verwacht Jutstra. "Het gat is nog niet dicht, maar we zijn wel een stuk positiever over 2020."