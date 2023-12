'Steeds minder winkels in Vries is een niet te stoppen tendens'

De verschraling van het centrum in Vries is onomkeerbaar, denkt VVD-raadslid Gezinus Pieters. Vanavond besprak de gemeenteraad van Tynaarlo een brief over de zogeheten 'actieagenda Vries'.

In die actieagenda moet naar voren komen hoe het Noord-Drentse dorp een bruisend centrum kan krijgen met ruimte voor onder meer horeca en voldoende winkels, maar ook voor meer 'sociale samenhang'.

Daarvoor wordt ook een burgerforum opgericht met een afspiegeling van de gehele Vriezer bevolking, zoals ondernemers, jongeren en leden van Volksvermaken Vries.

'Tij is niet te keren'

Al die goede bedoelingen ten spijt, denkt VVD-raadslid Pieters dat er in Vries een niet te stuiten ontwikkeling plaatsvindt. "Het inwonersaantal blijft gelijk, het aantal woningen neemt zelfs toe maar het winkelaanbod neemt af. Binnenkort verdwijnen er weer twee winkels uit het dorp."

"Als wij denken dat we dat tij kunnen keren, dan vergissen we ons", vervolgde de nestor van de Tynaarlose gemeenteraad. "Het is een feit, we zullen hiermee moeten leren leven."

Aantrekkelijk

Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) zegt dit 'sombere verhaal' gedeeltelijk te herkennen. "Als gemeente hebben we weinig invloed op dit soort ontwikkelingen als het verdwijnen van winkels", zei hij. "Alleen het bijbouwen van veel woningen zou misschien effect hebben."

Toch onderstreept Vellinga dat de actieagenda Vries om meer gaat dan alleen het aantal winkels in het dorp. "Het gaat ook om leefbaarheid en reuring. Hoe houd je een aantrekkelijk dorp, waar iets gebeurt en waar het centrum er goed uitziet? Daarover zijn we nu aan het praten, ook in het burgerforum."

Vellinga laat bijvoorbeeld doorschemeren dat er op de achtergrond wordt nagedacht over de herindeling van de Vriezer Brink.

Te weinig capaciteit

Het burgerforum is een proef van de gemeente Tynaarlo om op een informele manier vanuit de bevolking te horen wat er moet gebeuren in Vries. Vellinga geeft wel aan dat er momenteel nog geen capaciteit is om een groot project, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de Brink, op poten te zetten in het dorp.

"Er wordt veel gedaan in Eelde en Zuidlaren", aldus Vellinga. "Dat maakt dat we niet op korte termijn een groot project in Vries aan kunnen pakken. Maar we kunnen nu wel alvast kijken wat we straks willen doen."