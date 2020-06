Drenthe deze zomer populaire vakantiebestemming onder Drenten

Drenthe is deze zomer een populaire vakantiebestemming voor vakantiegangers uit Drenthe. Inderdaad, onze eigen provincie. We vroegen je afgelopen weekend naar jouw vakantieplannen en of die ook veranderd zijn door het coronavirus. En wat blijkt? We blijven graag in de buurt.

Via een vragenlijst op onze website konden mensen hun vakantieplannen doorgeven. Hier reageerden 2.698 Drenten op.

Vakantie in eigen land

Drenten gaan graag in eigen land op vakantie. Voor de coronacrisis was 30,5 procent van de mensen die de vragenlijst invulden van plan om in eigen land op vakantie te gaan. Andere populaire vakantiebestemmingen waren Frankrijk en Spanje.

Maar ja, toen kwam de coronacrisis en gingen landen op slot. De vraag voor veel mensen was: kan ik nog op vakantie? Het merendeel van de Drenten dat de vragenlijst invulde, geeft aan naar hun oorspronkelijke bestemming te gaan. Dus gewoon de vakantie die al gepland was.

Andere bestemming

Een kwart van de mensen geeft aan de vakantie te hebben geannuleerd, 14,3 procent van de mensen die reageerden heeft een andere bestemming geboekt. De hoofdreden voor die wijzigingen is natuurlijk geen verrassing: het coronavirus.

Bekijk hieronder wat de plannen van Drenten zijn voor de zomervakantie en of die plannen ook zijn veranderd.

Dichtbij huis

De mensen die voor een andere bestemming kiezen, geven aan om te boeken in Nederland. Zo'n 60 procent van de respondenten geeft aan deze zomer in Nederland op vakantie te gaan. Dit zijn de mensen die al van plan waren om in Nederland op vakantie te gaan, plus vakantiegangers die hebben omgeboekt naar een bestemming binnen Nederland.

Bekijk hier naar welke provincies populair zijn als vakantiebestemming deze zomer.

Drenten zoeken het in Nederland dichtbij huis. Drenthe staat bovenaan als populaire bestemming. Zo geeft een van de Drenten aan: "Wij zouden naar Duitsland, België en Limburg met onze camper. Maar blijven lekker in het mooie Drenthe. Ik hoop dat iedereen in de eigen provincie blijft."

Andere populaire provincies zijn: Gelderland, Friesland en Noord-Holland. De respondenten gaan het minst naar Flevoland, Utrecht en Groningen.

Persconferentie

Vanavond is er een persconferentie van premier Mark Rutte waar hij meer vertelt over reizen in de zomervakantie. De persconferentie is om 19.00 uur op onze website te zien.