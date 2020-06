Zomerkampen hopen op goed nieuws in persconferentie van Rutte

"Wij leven als groepsaccommodatie natuurlijk ook van alle groepen die komen en helaas zijn alle schoolreisjes, ook al mogen die weer doorgaan per 1 juni, afgelast. En bedrijven doen hun teamuitjes niet meer..." vertelt Gezina Noordhuis van 25 graden Noord.

Maar nu mogen de zomerkampen dus weer volop draaien. Noordhuis: "Er is eigenlijk geen veiligere plek dan hier. We zijn hier voornamelijk buiten en je bent met je eigen groep. Op vier hectare terrein heb je dan wel 400 vierkante meter per persoon."

Op het terrein van 25 graden Noord (Rechten: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

Anderhalve meter?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven van de overheid geen rekening te houden met de anderhalve meter afstand. Noordhuis: "Op de kampen willen we geen anderhalve meter afstand houden. Wij vinden het belangrijk dat een zomerkamp is zoals het is. Een 'kampgevoel', een 'samengevoel'. Dus samen corvee doen, samen leuke spellen doen, samen veel lol maken en samen rond het kampvuur zitten."

Naast de zomerkampen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, zijn er ook zomerkampen voor kinderen van 12 tot en met 16 jaar. Noordhuis hoopt dat het kabinet vanavond tijdens de persconferentie bekend gaat maken dat ook kinderen binnen deze leeftijdscategorie geen anderhalve meter afstand hoeven te houden. "We verwachten dan dat het qua aanmeldingen wel storm gaat lopen. We zijn maar met veertien deelnemers in die kampen, dus het zou toch fantastisch zijn als ook deze zomerkampen door kunnen gaan", vertelt Noordhuis.

Daarnaast zullen ze iedereen van te voren checken op gezondheidsklachten en een protocol gaan schrijven, legt Noordhuis uit.

Bij 25 graden Noord (Rechten: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)