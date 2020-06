Corona: Hoe zit dat met de zuipketen?

Kunnen jongeren nu weer helemaal los in zuipketen? Of gelden daar ook regels in deze coronatijd? En wie handhaaft dat dan?

Die vraag kwam binnen bij Zoek het uit en kreeg afgelopen maand de meeste stemmen van jullie.

Marco Out, burgemeester van Assen én voorzitter van de Veiligheidsregio: "De regels voor zuipketen zijn niet anders dan elders in Nederland. Het belangrijkste is dat je voldoende afstand houdt naar anderen toe. Voor jongeren is dat iets soepeler nu, bij het sporten mogen ze bij elkaar in de buurt komen. Maar zorg er voor dat je elkaar de ruimte geeft, ook bij een zuipkeet. Dat is niet anders dan op een terras of gewoon thuis."

Buiten het zicht

Zuipkeet is een verzamelbegrip. Vaak zijn het hokken, schuurtjes, omgebouwde containers of letterlijk een keet waar jongeren samenkomen om te hangen. Out: "Veelal zitten deze jongerenketen buiten het zicht van de gemeente, achter op een erf of in de tuin bij iemand. Meestal op een privéterrein dus. We zien en horen wel dat ouders en ook de jeugd zelf zich heel verantwoordelijk opstellen. Ik krijg dan ook nauwelijks signalen dat er op plekken als bij zuipketen dingen gebeuren die niet zouden moeten."

De handhaving van de maatregelen bij zuipketen gebeurt volgens Out door zowel de gemeente als door de politie: "Iedereen die lokaal bekend is, is ingezet om de boel nauwlettend in de gaten te houden. Ik krijg en lees elke dag rapporten met hoe het gaat, en zuipketen worden daar niet of nauwelijks in genoemd. Handhaven is ook niet nodig, zolang iedereen zich goed gedraagt."

Dreigen is onvermijdelijk

Boetes zijn er wel uitgedeeld de afgelopen tijd, maar niet per se bij zuipketen. "Verschillende jeugdigen die zich ook na een waarschuwing niet aan de regels hielden, die hebben we beboet. Het is heel duidelijk: Dit is iets dat we op lange termijn moeten volhouden, en dat lukt alleen als mensen daar hun bijdrage aan leveren. Het is onvermijdelijk om met boetes te dreigen, en die ook uit te delen als dat nodig is. "

Out besluit met een oproep voor de jongeren: "De jeugd is óók besmettelijk. De laatste tijd zien we dat ze de natuur intrekken, de bossen in, of in tuin of weiland. Mijn dringende oproep: Houd afstand!"

