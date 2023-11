Bert uit Beilen reist elke dag naar Amsterdam om koffie te verkopen

Elke doordeweekse dag gaat de wekker van Beilenaar Bert Arends (61) om 05:15 uur. Om half 7 stapt hij op de trein naar Amsterdam, om koffie te verkopen in het Vondelpark met zijn mobiele koffietruc. De reden om hiervoor helemaal naar Amsterdam af te reizen is simpel: "Er is hier veel werk", aldus Bert.

Vlak voor corona begon Bert met het verkopen van koffie in het Vondelpark. Dat liep zo goed, dat hij er niet meer mee opgehouden is.

Koffietrucje

Met zijn dalkaart reist hij eersteklas naar Amsterdam-Centraal, waarop hij de bus naar Houthavens neemt. Daar heeft hij een loods, waar al zijn koffiespullen in staan. In de loods maakt hij zijn koffietruckje gereed, waarmee hij dwars door de stad naar het Vondelpark rijdt.

In het Vondelpark staan de eerste mensen al op Bert te wachten. Hij is er elke dag rond een uurtje of half 11, en dat weten ze precies. "Ik koester dit fenomeen", zegt een mevrouw, die regelmatig een kopje koffie haalt bij Bert als ze met haar kleinkind door het Vondelpark wandelt. "Het zorgt voor wat meer interactie met elkaar, terwijl iedereen anders maar langs elkaar heen loopt."

Populair

Het contact met de klanten, dat vindt Bert zo leuk aan zijn werk. "De barista is altijd populair he", zegt hij. "Als ik weg wil rijden kloppen mensen nog op mijn raampje om te vragen of ik nog open ben. Ze denken dat ik altijd en overal wel even een koffietje tevoorschijn kan toveren. Maar dat kost wel even wat meer tijd en moeite."

De verschillen tussen Amsterdammers en Drenten? "Nou, Drenten vinden de koffie toch altijd wel wat duur", zegt Bert lachend. "En als een Amsterdammer koffie bestelt, en hij wil koemelk, dan zegt hij: ik wil een cappuccino met gewone melk. Terwijl het in Drenthe vanzelfsprekend is dat je koemelk in je cappuccino krijgt."