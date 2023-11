Catharina Zantingh heeft een winkel vol wol: 'Breien is geen geitenwollensokken verhaal meer'

De blaadjes vallen van de bomen, de temperatuur daalt en de handschoenen kunnen weer uit de kast. De herfst is het seizoen waarbij we langzaam weer meer naar binnen gaan. En waarbij de meeste mensen met een dekentje op de bank zitten, het nieuwe seizoen van The Crown kijken, maar ook breien! Sinds corona is handwerken, en dus ook breien, populairder geworden.

En iemand die echt alles weet van breien is Catharina Zantingh van de winkel Wol Verhalen. Ze heeft nu 4,5 jaar haar winkel in Tynaarlo. Daar verkoopt ze niet alleen wol, maar verft ze ook haar eigen garen.

Eigen kleuren

Zantingh is dol op breien en wol, maar kon niet zo goed de kleuren vinden waarmee ze wilde werken. "Daarom ben ik mijn eigen kleuren gaan maken. Daar is het mee begonnen", vertelt de eigenaresse. Ondertussen is haar hobby uit de hand gelopen en runt ze een winkel en een webshop waar menig wol liefhebber haar dag wel kan slijten. Want naast haar eigen geverfde wol, verkoopt ze ook accessoires en andere benodigdheden die nodig zijn bij het handwerken.

"Het handwerken is populairder geworden door corona, maar mensen zijn ook duurzamer bezig. Mensen willen niet meer hun kinderen in plastic truitjes stoppen, zeg maar", lacht Zantingh. "Maar er zijn ook veel jonge meiden die voor zichzelf breien. Het is vooral ontspannend en als je een drukke baan hebt kan je in de avond gaan sporten. Maar je kan ook lekker op de bank met je zacht wol breien."

Van Groningen tot Maastricht

En wie denkt dat breien niet populair is, de wolwinkel wordt drukbezocht. De eerste klanten stonden al te wachten om binnen te komen. En deze mensen komen niet alleen maar uit de buurt. "Laatst kwam er een mevrouw uit Maastricht, maar we zien hier ook jonge mensen, oude mensen. Ze komen uit alle lagen van de samenleving."

Want volgens Zantingh is breien geen geitenwollensokken verhaal meer. "En dat is wel heel leuk. Meer mensen doen het, ook in het openbaar vervoer zie je mensen breien. Of tijdens een zoomvergadering. Het is meer geaccepteerd, denk ik."

'Het verveelt niet'

En ondanks ze de hele dag in de winkel bezig is met alles rondom breien en wol, wordt ook Zantingh nog rustig van breien. "In de winkel brei ik niet, maar ik verheug mij er altijd op dat ik aan het eind van de dag met mijn breiwerk op de bank kan zitten."