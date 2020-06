CNV voelt geen paniek voor Scania Meppel

Het is nog niet duidelijk of er banen komen te vervallen bij de vestiging van Scania in Meppel. Dat zegt Nicolien Vrielink, woordvoerster Scania Production. Vakbond CNV verwacht niet dat de Scania-fabriek in Meppel zwaar getroffen zal worden door de aangekondigde reorganisatie.

Maandag maakte het bedrijf bekend dat 5.000 banen op de tocht staan. "Komende maanden zal onderzoek gedaan worden om te kijken waar de banen komen te vervallen", laat Vrielink weten.

In Meppel werken ruim 600 mensen. Er worden kunststof cabine- en chassisonderdelen gelakt. Als het consequenties heeft voor de vestiging in Meppel, dan zal het volgens Vrielink niet gaan om gedwongen ontslagen. "We kijken dan naar tijdelijke contracten en naar mensen die met pensioen kunnen of willen."

Slikken

Ellen Jonker van CNV is zekerder van haar zaak. Volgens haar lijkt het erop dat de ontslagen niet in Meppel en Zwolle gaan vallen, omdat Scania vooralsnog niet van plan is om medewerkers te ontslaan in de productie. "Van onze leden horen wij dat er nog sprake is van een goed gevulde orderportefeuille. De uitzendkrachten blijven ook voorlopig nog gewoon in dienst en dat is goed nieuws."

Daarom denkt Jonker dat er nog geen zorgen hoeven te zijn over massale ontslagen. Maar het is toch even slikken voor de werknemers: "Die zijn wel onderdeel van een grotere organisatie, waar nu collega's ontslagen zullen worden, dat is natuurlijk niet prettig."

Verrast

Het CNV was wel verrast door de aankondiging, die via de pers naar buiten kwam. De vakbond was namelijk nog niet geïnformeerd. Dat heeft volgens de directie alles te maken met onze Tweede Pinksterdag en het feit dat het moederbedrijf Traton beursgenoteerd is. "Het is vanuit het hoofdkantoor maandag bekendgemaakt. In Zweden heb je geen Tweede Pinksterdag."

Volgens Jonker sloeg dit nieuws maandag bij de medewerkers behoorlijk in. "We hadden dit niet per se verwacht bij Scania, omdat we wisten dat de orderportefeuille nog goed gevuld is. Scania is wel een wereldwijde grote organisatie. Maar tijdens de coronacrisis weet je wel dat er op termijn klappen gaan vallen in de transportsector."

Geen paniek

Bij de vakbond zijn maar weinig vragen gekomen vanuit het personeel. In eerste instantie was de bezorgdheid groter, maar nu is het personeel beter ingelicht door Scania. "We houden het natuurlijk wel in de gaten", voegt Jonker nog toe. "We proberen alles te doen om te voorkomen dat mensen ineens op straat komen te staan." Scania stelde zelf al gedwongen ontslagen te willen vermijden.

Het betekent niet dat er niks gaat veranderen, denkt het CNV. "Er wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd van medewerkers. Nadat Scania wegens corona een maand gesloten was zijn er behoorlijke achterstanden ontstaan. Medewerkers zetten alles op alles om de achterstanden weg te werken, maar dat kan alleen maar op een lagere snelheid omdat zij anderhalve meter afstand moeten houden in het werk."

De vakbond ziet dat steeds meer bedrijven maatregelen moeten nemen. "Er zijn bedrijven waar het water aan de lippen staat. Maar er zijn ook bedrijven die zich juist voorbereiden op de toekomst en daarom al snijden in personeel. In alle gevallen proberen we als CNV te voorkomen dat er medewerkers in deze moeilijke tijd worden ontslagenen als dat niet lukt, de gevolgen zoveel mogelijk goed op te vangen."

Lees ook: