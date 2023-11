Drentse kiezers in het buitenland: 'Belangrijk, maar systeem is niet toegankelijk genoeg'

'Belangrijk'

Wijchers daarentegen zou graag zijn stem uitbrengen, maar door de drukte in zijn eigen suikerspinnenzaak in Wellington heeft hij de registratiedeadline niet kunnen halen. "Als ik ga stemmen, wil ik me er goed in kunnen verdiepen. Ik ga niet zomaar ergens op stemmen. Maar door de drukke periode was het voor mij allemaal te lastig." Net als Snippe ziet ook Wijchers dat er een hoge stemdrempel is voor kiezers in het buitenland. Hij deelt de mening dat het systeem niet toegankelijk genoeg is.

Als oorspronkelijke buitenlandstudent die onderdeel uitmaakt van de zogenaamde 'pechgeneratie' - dat zijn studenten die onder het leenstelsel vallen - vindt Wijchers het wel zeer belangrijk om te stemmen. "Ja, ik geloof dat ik wel degelijk iets kan doen met mijn stem, ondanks dat ik niet in Nederland woon. Het gebeuren rondom de studiebeurs raakt mij ook. Dat moet echt goed geregeld worden de komende jaren."

Binding houden

Nieuw-Dordrechter Snippe stemt niet, maar desondanks vindt hij het wel belangrijk om binding te houden met Nederland en de politiek. Daarvoor heeft hij een speciaal televisie-abonnement afgesloten. "Ik kijk iedere avond naar Nederlandse televisie. Op1, Vandaag Inside, Beau. Ik volg het allemaal. Zo blijf je toch op de hoogte van alles wat er speelt. Op zaterdag luister ik ook altijd naar Cassata met Margriet (Benak, red.) op RTV Drenthe. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het interessanter wat er in Drenthe gebeurt", vertelt hij.

Het is niet alleen het stemsysteem wat Snippe tegen de borst stuit, ook de grote hoeveelheid partijen en hun op bepaalde thema's uitgesproken verkiezingsprogramma's bevallen hem niet. "Je hebt zoveel partijen, maar geen enkele partij houdt rekening met Nederlanders in het buitenland. Of misschien enkel Volt, die partij houdt zich bezig met Europees beleid. Dat is de enige partij waar ik op zou kunnen stemmen om er vervolgens iets van te merken."

Hij zegt het daarom ook moeilijk te vinden iets te regelen op bijvoorbeeld het gebied van zorg. "Je voelt je weleens ongehoord, ook door de Nederlandse ambassade."

Op de hoogte dankzij familie

Aan de andere kant van de wereld stelt Wijchers dat het in zijn geval kiezen of delen wordt. "Ga ik tijd besteden aan het stemmen, of steek ik die tijd in mijn bedrijf? Die vraag heb ik mezelf de laatste tijd behoorlijk vaak gesteld. Ik vind namelijk dat je stem een zorgvuldig afgewogen besluit moet zijn, je moet het serieus nemen. In het oriënteren gaat veel tijd zitten. De tijd die ik heb, steek ik nu dan ook liever in mijn bedrijf."