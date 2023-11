LTO Noord: 'Kippen ophokken is niet fijn, maar wel verstandig'

Vier maanden geleden werd de ophokplicht afgeschaft en nu wordt het opnieuw ingevoerd. Kippen en andere vogels op commerciële bedrijven moeten binnen blijven. En dat is maar goed ook, zo stelt Piet Faber van vakgroep pluimveehouderij van LTO Noord.

"Het is altijd een goede keuze, want het virus komt vanuit de wilde vogelpopulatie. Als je dan kippen buiten hebt die iets oppikken van een poepje, dan heb je een zieke kip. Dat wil je niet. Het is dan handig om ze te beschermen", legt Faber uit op Radio Drenthe.

Het is volgens hem een verstandige keuze, maar fijn is het niet. "Het gaat ook in je hoofd zitten als boer." Om infectie te voorkomen, zijn boeren constant bezig met het beschermen van hun kippen. "Je wordt extra waakzaam op van alles wat je zelf doet en wat je ziet."

Gevolgen voor boeren

Concreet betekent dit dat de luiken van de stallen van pluimveehouderijen dicht blijven. "Met dit weer en in deze tijd van het jaar is dat helemaal niet erg." Daarbij verzekert de voorzitter dat kippen nog genoeg scharrelruimte overhouden. "De afzet van producten kan dan ook gewoon doorgaan."

Maar voor de lange termijn kunnen er wel gevolgen zijn. Het kan mogelijk zijn dat producten niet verkocht kunnen worden. Maar dat gebeurt meestal na zestien weken, daar hoeven de boeren nu nog niet bang voor te zijn, aldus Faber.

Ontwikkeling vaccin