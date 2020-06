Oehoe-kuiken groeit goed op Drents industrieterrein

"Het jong was al zo'n vijftig meter uit het nest gelopen", zegt Hasper. Het kuiken is zijn omgeving aan het verkennen. Normaliter gebeurt dat in een bosrijke omgeving, nu dus op een industrieterrein. Dat kan geen kwaad, laat Hasper weten. "Het is daar rustig 's avonds. De oehoe heeft er geen natuurlijke vijanden, behalve de wolf dan."

Wat wel zorgelijk is, is het menu van de oehoe's. "Ze eten hoofdzakelijk bruine rat. En er wordt gif gebruikt om de ratten te bestrijden. In Limburg worden de oehoe's daardoor niet zo oud. Ik hoop maar dat dat deze oehoe's bespaard blijft." Het jong is naar verwachting nog tot eind september bij zijn ouders, daarna gaat hij op zoek naar een eigen plek.

Het is een mannetje

Hasper: "Het kuiken woog gisteravond 1759 gram. Ook hebben we de lengte van de vleugel gemeten. Samen met de leeftijd wijzen de cijfers erop dat het een mannetje moet zijn. Mannetjes zijn altijd lichter en kleiner dan een vrouwtje."

Dat is ook goed te zien op de foto van het ouderpaar: het mannetje links en het bredere vrouwtje rechts. "Ik zag gister de beide ouders bij elkaar in een boom. Dat is de eerste keer in vijftien jaar dat ik dat zie. Ze zijn niet veel dichtbij elkaar, het zijn niet van die romantische tortelduifjes. De man wordt ook niet geduld in het nest en zorgt vooral voor voedsel. De prooi moet hij neerleggen buiten het nest, dan haalt de vrouw het op. Maar hij wil wel graag. Als de vrouw even weg is, ziet hij zijn kans schoon en brengt de prooi het nest in. Maar dat gaat heel onbeholpen. Hij gooit een hele rat in het nest, maar weet niet hoe de rat gevoerd moet worden aan een kuiken."

Hasper kon ook zien dat het paar niet geringd is. Het is dus nog niet duidelijk waar deze enorme uilen vandaan komen. "Vermoedelijk uit Duitsland, daar knalt populatie uit de voegen."

De oehoe behoort tot de grootste uilen ter wereld en is ongeveer tweemaal zo groot als de ransuil. Mede door zijn opvallende verschijning was de oehoe altijd een makkelijke prooi voor jagers. De oehoe is door de eeuwen heen sterk vervolgd en daardoor op veel plaatsen verdwenen. Dankzij beschermende maatregelen en herintroductie is een kentering ingetreden. Sinds 1997 broedt deze uil weer in Nederland. (bron: vogelbescherming.nl)

Het oehoe-paar samen op een tak. Dat zie je niet zo vaak. (Rechten: Richard Speelman)

