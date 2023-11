Politie en Openbaar Ministerie: 'Politiek, grijp in in Ter Apel en Nieuw-Weerdinge'

De politie en het Openbaar Ministerie doen een oproep aan de politiek. Die moet haar verantwoordelijkheid nemen en ingrijpen in Ter Apel en Nieuw-Weerdinge. De dorpen lijden te veel onder overlastgevende of criminele asielzoekers.

Daarbij arresteerden burgers zelf asielzoekers. Politiechef Noord-Nederland Martin Sitalsing is bang dat het een trend is. Samen met hoofdofficier van justitie Diederik Greive vraagt hij om maatregelen door het Rijk.

Geen regionaal maar landelijk probleem

Politiechef Sitalsing is het met hem eens. "Ik denk dat het veel effectiever en ook sneller is als het Rijk verantwoordelijkheid neemt."

'Rotzooi opruimen'

"Ik merk dat mijn politiemensen in Noord-Nederland met de scherven van het beleid blijven zitten en de rotzooi mogen opruimen", zegt de politiechef tegen EenVandaag. "In sommige gevallen komen we tegenover de samenleving te staan op het moment dat er sprake is van eigenrichting. Nou, hoe pijnlijk is dat voor ons?"